Netflix официально заказал производство мини-сериала «Нулевой день» с Робертом Де Ниро

В конце прошлого года появилась информация о планах Роберта Де Ниро сыграть в мини-сериале Netflix «Нулевой день» (Zero Day), а теперь стример сделал официальный заказ шоу. Вместе с этим было оглашено имя режиссера проекта. Постановкой всех шести эпизодов займется восьмикратная номинантка на премию «Эмми» Лесли Линка Глаттер («Любовь и смерть», «Родина», «Безумцы»).

По жанру это будет напряженный политический триллер, в котором исследуют поиски правды в мире, переживающем тяжелейший кризис. Конкретики о сюжете пока нет, но известно, что это будет сериал на тему обмана и теорий заговора. Де Ниро сыграет президента США

Создателями проекта выступают сценаристы Ной Оппенхайм («Джеки», «Бегущий в лабиринте») и Эрик Ньюман («Нарко», «Реальная история»). В продюсерскую команду входят Джонатан Гликман и сам Де Ниро. Ниже приведена цитата Ньюмана из официального пресс-релиза:

«Я преданный поклонник Роберта Де Ниро. Иметь его в качестве партнера и звезды шоу — это запредельно. Лесли Линка Глаттер сняла множество любимых мной эпизодов сериалов. Когда дело дошло до выбора постановщика, она была самым первым кандидатом. Выражаю огромную благодарность Netflix за их веру и поддержку. Я счастлив сотрудничать со столь потрясающей творческой командой в лице Ноя, Лесли и Джонатана над этим актуальным и одновременно пугающим сериалом»

Дата релиза «Нулевого дня» пока не установлена.