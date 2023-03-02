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Киноафиша Новости Netflix официально заказал производство мини-сериала «Нулевой день» с Робертом Де Ниро

Netflix официально заказал производство мини-сериала «Нулевой день» с Робертом Де Ниро

2 марта 2023 12:07
Netflix официально заказал производство мини-сериала «Нулевой день» с Робертом Де Ниро

Это будет политический триллер на тему конспирологии.

В конце прошлого года появилась информация о планах Роберта Де Ниро сыграть в мини-сериале Netflix «Нулевой день» (Zero Day), а теперь стример сделал официальный заказ шоу. Вместе с этим было оглашено имя режиссера проекта. Постановкой всех шести эпизодов займется восьмикратная номинантка на премию «Эмми» Лесли Линка Глаттер («Любовь и смерть», «Родина», «Безумцы»).

По жанру это будет напряженный политический триллер, в котором исследуют поиски правды в мире, переживающем тяжелейший кризис. Конкретики о сюжете пока нет, но известно, что это будет сериал на тему обмана и теорий заговора. Де Ниро сыграет президента США

Создателями проекта выступают сценаристы Ной Оппенхайм («Джеки», «Бегущий в лабиринте») и Эрик Ньюман («Нарко», «Реальная история»). В продюсерскую команду входят Джонатан Гликман и сам Де Ниро. Ниже приведена цитата Ньюмана из официального пресс-релиза:

«Я преданный поклонник Роберта Де Ниро. Иметь его в качестве партнера и звезды шоу — это запредельно. Лесли Линка Глаттер сняла множество любимых мной эпизодов сериалов. Когда дело дошло до выбора постановщика, она была самым первым кандидатом. Выражаю огромную благодарность Netflix за их веру и поддержку. Я счастлив сотрудничать со столь потрясающей творческой командой в лице Ноя, Лесли и Джонатана над этим актуальным и одновременно пугающим сериалом»

Дата релиза «Нулевого дня» пока не установлена.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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