Натали Портман вмешивается в брак Джулианны Мур в трейлере драмы «Май, декабрь»

Снискавший признание на минувшем Каннском кинофестивале фильм Тодда Хейнса «Май, декабрь» получил первый полноценный трейлер. Главные роли исполнили оскароносные актрисы Натали Портман и Джулианна Мур, а также Чарльз Мелтон.

«Май, декабрь» является вольной экранизацией реально произошедшей истории, главной фигуранткой которой стала американская школьная учительница Мэри Кей Летурно. В 1997 году она признала себя виновной в сексуальной связи с одним из своих 12-летних учеников.

По сюжету фильма, голливудская актриса Элизабет Берри (Портман) собирается сыграть в кино женщину по имени Грейси Атертон-Ю (Мур). До начала съемок Элизабет получает возможность провести время с Грейси, чтобы лучше подготовиться к роли. Таким образом актриса оказывается в доме, где вместе с Грейси живет ее муж Джо Ю (Мелтон). У пары есть маленький ребенок, который был зачат, когда Джо было лишь 13 лет, вследствие чего рожать Грейси пришлось в тюрьме, будучи осужденной за совращение малолетнего.

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes критический рейтинг одобрения фильма составляет солидные 90% на основе 58 рецензий.

В США «Май, декабрь» выйдет в ограниченный прокат 17 ноября, а 1 декабря картина выйдет на Netflix.