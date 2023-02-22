Начались съемки спин-оффа «Ходячих мертвецов» о Рике и Мишонн

На прошлой неделе в Нью-Джерси стартовали съемки спин-оффа «Ходячих мертвецов», посвященного Рику Граймсу и Мишонн Хоторн в исполнении Эндрю Линкольна и Данай Гуриры. В честь этого появилась пара закадровых фотографий. На первом снимке запечатлены руки ведущих действующих лиц, символизирующие их крепкую связь, а на втором изображены два именных стула.

В финале одиннадцатого сезона «Ходячих мертвецов» выяснилось, что Рика насильно удерживают в Гражданской республике, а Мишонн в одиночку продолжает его поиски. Предстоящий спин-офф пока не получил синопсиса, но, по словам создателей, это будет необычная история любви главных героев, разворачивающаяся на фоне постапокалипсиса. Влюбленным придется в очередной раз убедиться, что их истинные враги уже давно не зомби, а люди. В проекте будут завершены сюжетные линии обоих героев.

Мини-сериал будет состоять из шести эпизодов. Должность шоураннера занял Скотт М. Гимпл, курировавший оригинальную зомби-драму по вселенной Роберта Киркмана. Ведущие звезды в лице Линкольна и Гуриры вошли в команду исполнительных продюсеров.

Еще не получившее официального названия шоу выйдет на канале AMC в 2024 году.