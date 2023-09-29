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Киноафиша Новости Начались съемки приключенческого фильма «Последний Ронин» с Юрием Колокольниковым

Начались съемки приключенческого фильма «Последний Ронин» с Юрием Колокольниковым

29 сентября 2023 14:44
Начались съемки приключенческого фильма «Последний Ронин» с Юрием Колокольниковым

События будут развиваться после ядерной войны, уничтожившей цивилизацию.

Накануне в Казахстане официально стартовали съемки приключенческого фантастического экшена «Последний Ронин» об одиноком воине в постапокалиптическом мире. Главные роли исполнят Юрий Колокольников и Диана Енакаева. Съемки пройдут в песчаных окрестностях Алма-Аты и на окраинах Дербисека.

Начались съемки приключенческого фильма «Последний Ронин» с Юрием Колокольниковым

Начались съемки приключенческого фильма «Последний Ронин» с Юрием Колокольниковым

Действие фильма развернется в альтернативном будущем, в котором произошла глобальная ядерная война, приведшая к изменению климата. После катастрофы люди оказались на грани вымирания. Все достижения прогресса остались в прошлом, так как теперь техника не работает, а бензин потерял свою ценность. Единственная валюта в этом деградирующем мире — это патроны. Главный герой — одержимый местью и призраками прошлого Ронин. Он блуждает по опустевшей местности в надежде найти убийц своего отца. Убежденный одиночка годами создает карту континента, попутно отбиваясь от банд мародеров. Однажды судьба сводит мужчину с потерявшейся девочкой-подростком Марией, и это событие становится началом его нового большого приключения. Своенравная юная героиня обещает страннику наивысшую награду, если он доведет ее до места назначения.

Начались съемки приключенческого фильма «Последний Ронин» с Юрием Колокольниковым

Начались съемки приключенческого фильма «Последний Ронин» с Юрием Колокольниковым

Автором сценария и режиссером выступает дебютант Макс Шишкин, ранее снимавший музыкальные клипы. В остальной актерский состав вошли Тихон Жизневский, Даниил Воробьев и Александр Мизев. Продюсерскую команду составили Владимир Маслов, Вадим Верещагин, Сергей Шишкин и Эльвира Дмитриевская.

Производством занимаются «Централ Партнершип», Zoom Production и онлайн-кинотеатр Okko. Релиз намечен на 2024 год.

Фото: «Централ Партнершип»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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