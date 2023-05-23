Начались съемки мини-сериала «Калимба» с Федором Бондарчуком и Аленой Михайловой

Накануне стартовали съемки мини-сериала под рабочим названием «Калимба», ведущие роли в котором исполняют Федор Бондарчук и Алена Михайлова. Производство пройдет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и продлится до конца лета.

В восьмисерийном детективе с элементами психологического триллера будет рассказана история амбициозного профессора психиатрии Виктора Мещерского (Бондарчук). Главный герой проводит опасный эксперимент, в рамках которого он под вымышленным предлогом закрывает в подвале жертв и их обидчиков. В дальнейшем прояснятся истинные мотивы ученого, что свяжет воедино запутанные истории всех участников.

В актерский состав также вошли Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников и Юлия Волкова. Режиссером выступает Нурбек Эген («Фандорин. Азазель»), согласившийся на проект даже не дочитав сценарий — настолько ему понравился материал:

«Я прочитал буквально первые две серии и сразу согласился. Мне нравится работать в детективном жанре, а здесь еще и триллер! Мы делаем сериал, затрагивающий важную тему, показываем людей с редкими психологическими недугами, к которым надо относиться с вниманием и великодушием. Мы часто не замечаем таких людей, не верим в реальность их проблем, травмируем их и это может превратить их в жестоких преступников».

Производством занимаются онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания Norm Production. Цифровой релиз «Калимбы» состоится в 2024 году.