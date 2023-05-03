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Киноафиша Новости Начались съемки фильма «Исчезнувший велосипедист» с Тимофеем Трибунцевым и Антоном Лапенко

Начались съемки фильма «Исчезнувший велосипедист» с Тимофеем Трибунцевым и Антоном Лапенко

3 мая 2023 16:31
Начались съемки фильма «Исчезнувший велосипедист» с Тимофеем Трибунцевым и Антоном Лапенко

Действие нового комедийного детектива развернется внутри учебника по математике для пятого класса.

Онлайн-кинотеатр START объявил о том, что в Екатеринбурге стартовали съемки комедийного детектива «Исчезнувший велосипедист», основанного на пьесе Константина Костенко «Исчезнувший велосипедист (задача по математике)». Главные роли в фильме исполнят Тимофей Трибунцев («Капитан Волконогов бежал»), Антон Лапенко («Внутри Лапенко»), Сергей Епишев («Последний министр»), София Сальман («На ощупь») и Сергей Кирпиченок («Три дня и один повод»).

Пространством действия сериала станет учебник по математике для пятого класса. В центре истории — задача, по условиям которой каждый день из пункта «А» в пункт «Б» идет Пешеход. На своем пути он встречает Велосипедиста. После этого герой возвращается домой, где его ждет жена. Он повторяет свой маршрут каждый день, пока однажды его не останавливает Следователь, который внезапно сообщает, что Велосипедист таинственно пропал. Следователь просит Пешеход отправиться вместе с ним в пункт «Б», чтобы разобраться в том, что же на самом деле произошло с Велосипедистом.

Начались съемки фильма «Исчезнувший велосипедист» с Тимофеем Трибунцевым и Антоном Лапенко Начались съемки фильма «Исчезнувший велосипедист» с Тимофеем Трибунцевым и Антоном Лапенко
Начались съемки фильма «Исчезнувший велосипедист» с Тимофеем Трибунцевым и Антоном Лапенко

Постановщиком фильма выступает театральный режиссер Юрий Муравицкий, для которого этот проект станет дебютом в полнометражном кино. За свою карьеру он успел поработать над более чем тридцатью спектаклями в театрах России, Польши, Эстонии, Германии и других стран. Его проекты были удостоены премий «Золотая Маска» и Total Theatre Award.

По словам Муравицкого, «Исчезнувший велосипедист» в первую очередь посвящен тому, как человек пытается вырваться за рамки привычной жизни:

«Эта история о том, как мы пытаемся вырваться за рамки формата нашего существования, или, если не вырваться, то, по крайней мере, стать кем-то или чем-то большим».

Премьера «Исчезнувшего велосипедиста» состоится в кинотеатрах и на сервисе START осенью 2023 года.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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