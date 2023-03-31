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На стриминге состоялась премьера фильма «Тетрис» с Тэроном Эджертоном и Никитой Ефремовым

31 марта 2023 15:57
На стриминге состоялась премьера фильма «Тетрис» с Тэроном Эджертоном и Никитой Ефремовым

Картина получила официальный русский дубляж и субтитры.

Сегодня, 31 марта, на стриминговом сервисе Apple TV+ состоялась премьера фильма «Тетрис». Главные роли в картине исполнили Тэрон Эджертон («Черная птица»), Никита Ефремов («Здоровый человек»), София Лебедева («Последний министр»), Энтони Бойл («Толкин») и Бен Майлз («Андор»).

Фильм основан на реальных событиях. В центре истории — находчивый голландский геймдизайнер и предприниматель Хенк Роджерс (Эджертон), который загорается идеей получить права на распространение советской игры «Тетрис». Ради этого ему приходится отправиться в СССР и встретиться с изобретателем программы Алексеем Пажитновым (Ефремов). Объединив силы, герои вступают в масштабную и опасную борьбу за обладание «Тетрисом», способным полностью перевернуть представление мира о том, что такое идеальная игра.

Режиссером фильма выступил Джон С. Бейрд, наиболее известный по картинам «Грязь» и «Стэн и Оллли», а также сериалу «Винил». Сценарий написал Ной Пинк, ранее работавший над шоу «Гений» и триллером «Это — ваша смерть». Как и остальные проекты для Apple TV+, «Тетрис» получил официальный русский дубляж и субтитры.

Критики поставили фильму достаточно высокие оценки. На агрегаторе Rotten Tomatoes средний балл одобрения картины прессой на данный момент составляет 80% на основе 100 рецензий. Широкая аудитория оценила ленту в 93%.

Фото: Apple TV+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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