На стриминге состоялась премьера фильма «Тетрис» с Тэроном Эджертоном и Никитой Ефремовым

Сегодня, 31 марта, на стриминговом сервисе Apple TV+ состоялась премьера фильма «Тетрис». Главные роли в картине исполнили Тэрон Эджертон («Черная птица»), Никита Ефремов («Здоровый человек»), София Лебедева («Последний министр»), Энтони Бойл («Толкин») и Бен Майлз («Андор»).

Фильм основан на реальных событиях. В центре истории — находчивый голландский геймдизайнер и предприниматель Хенк Роджерс (Эджертон), который загорается идеей получить права на распространение советской игры «Тетрис». Ради этого ему приходится отправиться в СССР и встретиться с изобретателем программы Алексеем Пажитновым (Ефремов). Объединив силы, герои вступают в масштабную и опасную борьбу за обладание «Тетрисом», способным полностью перевернуть представление мира о том, что такое идеальная игра.

Режиссером фильма выступил Джон С. Бейрд, наиболее известный по картинам «Грязь» и «Стэн и Оллли», а также сериалу «Винил». Сценарий написал Ной Пинк, ранее работавший над шоу «Гений» и триллером «Это — ваша смерть». Как и остальные проекты для Apple TV+, «Тетрис» получил официальный русский дубляж и субтитры.

Критики поставили фильму достаточно высокие оценки. На агрегаторе Rotten Tomatoes средний балл одобрения картины прессой на данный момент составляет 80% на основе 100 рецензий. Широкая аудитория оценила ленту в 93%.