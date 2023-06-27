На съемочной площадке «Гладиатора 2» возводится огромный Колизей
Появились снимки декораций фильма на острове Мальта.
Collider поделился снимками съемочной площадки исторического боевика «Гладиатор 2». Производство фильма стартовало на острове Мальта несколько недель назад.
На опубликованных кадрах запечатлен процесс стройки некой декорации, обладающей по-настоящему внушительными габаритами. Судя по всему, это воспроизведение Колизея или, по крайней мере, значительной его части. Неподалеку от этой конструкции также возводятся нескольких других зданий, что наводит на мысль о том, что команда создает целый древнеримский римский киногород. Рабочее пространство окружено множеством огромных белых палаток, что свидетельствует о том, что в сборке декораций задействовано большое количество строителей и других специалистов. Вся съемочная площадка располагается на небольшом клочке земли, окруженном Средиземным морем.
Сюжет «Гладиатора 2» по большей части держится в секрете, но известно, что картина расскажет о повзрослевшем Люциусе (Пол Мескал), племяннике покойного злобного императора Коммода. В картине также снимаются Дензел Вашингтон, Джозеф Куинн, Педро Паскаль и другие.
Режиссером ленты выступает автор оригинального «Гладиатора» Ридли Скотт. Сценарий написал Дэвид Скарпа («Все деньги мира»).
Премьера «Гладиатора 2» намечена на 22 ноября 2024 года.