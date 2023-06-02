На роль Супермена в новой киновселенной DC всерьез претендует актер и модель Пирсон Фоде

Поиски нового исполнителя Супермена продолжаются, и накануне на горизонте появился очередной претендент. Как сообщает Variety, в шорт-лист кандидатов на образ Кларка Кента вошел актер и модель Пирсон Фоде, известный по сериалам «Дерзкие и красивые», «Династия» и «Супергерл», а также экшен-комедии «Человек из Торонто».

Режиссер Джеймс Ганн сейчас ищет молодого артиста, во внешности которого с крепким телосложением сочетались бы доброта и сострадание, присущие персонажу. По данным инсайдеров, Фоде отправил Ганну свое прослушивание, в котором фигурировали архивные кадры из его детства на ферме, очень напоминающие юность Человека из стали в Смолвиле. Постановщику такой подход очень понравился, но пока окончательное решение не принято.

В середине мая сообщалось, что одним из фаворитов на роль последнего сына Криптона является Дэвид Коренсвет («Пэрл»), а на образ журналистки Лоис Лейн рассматриваются Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»), Эмма Маккей («Сексуальное просвещение»), Фиби Дайневор («Бриджертоны») и Самара Уивинг («Я иду искать»). В связи с ролью Лекса Лютора упоминался Николас Холт («Ренфилд»).

Ганн самостоятельно написал сценарий «Супермена: Наследие» и планирует приступить к съемкам в январе или в феврале. Премьера кинокомикса DC Studios и Warner Bros. намечена на 11 июля 2025 года.