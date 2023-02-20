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Киноафиша Новости На канале ТНТ выйдут оба сезона «Вампиров средней полосы»

На канале ТНТ выйдут оба сезона «Вампиров средней полосы»

20 февраля 2023 16:48
На канале ТНТ выйдут оба сезона «Вампиров средней полосы»

Показ первого сезона популярного фантастического сериала стартует уже сегодня.

6 марта в 21:00 на телеканале ТНТ состоится телевизионная премьера второго сезона популярного комедийного фантастического сериала «Вампиры средней полосы».

Главные роли в продолжении шоу вновь исполнили Юрий Стоянов («Гости из прошлого»), Артем Ткаченко («Черная весна»), Ольга Медынич («Родители строгого режима»), Дмитрий Чеботарев («Майор Гром: Чумной Доктор») и Дмитрий Лысенков («Союз спасения. Время гнева»).

В центре сюжета — смоленский клан вампиров и его авторитетный патриарх Святослав Вернидубович (Стоянов). На сей раз перед вампирами встает целый ряд новых проблем, требующих их незамедлительного вмешательства. Во-первых, им необходимо наладить отношения со своим новым Хранителем, что оказывается не так-то просто. Во-вторых, в доме Святослава Вернидубовича появляется юный житель, способный поделиться ценной информацией об очередном загадочном убийстве. Наконец, в-третьих, вампиры вновь вынуждены спать Смоленск от нависших над городом сил зла, при этом сохраняя свое существование в тайне.

Режиссером новых эпизодов выступил Дмитрий Грибанов, ранее работавший над сериалами «Гранд» и «Два холма».

Премьера второго сезона «Вампиров средней полосы» состоялась на российских цифровых платформах еще декабре 2022 года, а теперь продолжение шоу станет доступно и на телевидении. Кроме того, с сегодняшнего дня, 20 февраля, ТНТ начнет показывать первый сезон шоу.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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