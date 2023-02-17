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Киноафиша Новости Морган Фриман и Коул Хаузер выслеживают маньяка в трейлере триллера «Профессор и призрачный убийца»

Морган Фриман и Коул Хаузер выслеживают маньяка в трейлере триллера «Профессор и призрачный убийца»

17 февраля 2023 15:13
Морган Фриман и Коул Хаузер выслеживают маньяка в трейлере триллера «Профессор и призрачный убийца»

Фильм о поисках преступника, совершающего ритуальные убийства.

В сети появился трейлер криминального триллера «Профессор и призрачный убийца». Ведущие роли в ленте сыграли обладатель премии «Оскар» Морган Фриман и звезда сериала «Йеллоустоун» Коул Хаузер.

В центре сюжета окажется опытный детектив Бойд (Хаузер), который не может смириться со смертью дочери. Это толкает его отправиться на поиски одержимого серийного убийцы, расправляющегося со своими жертвами в ходе жестокого ритуала «мути». Расследование приводит персонажа к университетскому профессору Макклзу (Фриман), изучающему древние магические культы, и он оказывается единственным человеком, способным оказать Бойду помощь. Но есть один нюанс — у пожилого антрополога есть своя страшная тайна, о которой лучше никому не знать.

Снял фильм режиссер Джордж Галло («Афера по-голливудски», «Ангел мести»), а над сценарием работала целая группа авторов: Лука Джилиберто, Дженнифер Вебре, Боб Бауэрсокс, Франческо Синкуемани и Джо Леммон. В остальной актерский состав вошли Петер Стормаре, Джули Лотт, Вернон Дэвис, Джузеппе Дзено, Пол Сэмпсон, Лара Пиктет, Брайан Курландер и Рон Гоулман.

В США релиз фильма состоится 10 марта, а в российском прокате «Профессор и призрачный убийца» окажется 27 апреля благодаря компании «Экспонента».

Фото: Screen Media Films
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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