Маленькие шрэки из канализации: вышел трейлер нового мультфильма о Черепашках-ниндзя

Кинокомпания Paramount Pictures и телеканал Nickelodeon представили трейлер нового мультфильма Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem («Черепашки-ниндзя: Мутантский переполох»).

Главных персонажей картины озвучили Мика Эбби («Анатомия страсти»), Шамон Браун мл. («Чи»), Николас Канту («Фабельманы»), Брэйди Нун («Подпольная империя»). В голосовой актерский состав также вошли Джеки Чан («Час пик»), Джон Сина («Миротворец»), Сет Роген («Полный расколбас»), Айо Эдебири («Медведь») и другие.

Главные герои — веселые зеленые ниндзя Леонардо, Микеланджело, Рафаэль и Донателло. Очевидно, что на этот раз знаменитые персонажи предстанут перед зрителями в подростковом возрасте. В первых кадрах ролика молодые Черепашки-ниндзя веселятся и снимают видео о том, как они нарезают арбузы мечами и сюрикенами. Судя по их гаджетам, действие мультфильма развернется в современности. В последующих сценах квартет сражается со злом и тренируется обращаться с оружием, но из-за неопытности не все их битвы проходят без травм. Здесь же на экране появляется мастер Сплинтер (Чан). В конце герои рассказывают Эйприл О’Нил о том, как они стали антропоморфными мутантами. Кроме того, в ролике можно мельком увидеть Бибопа и Роксетди.

В глаза также бросается красочный анимационный стиль, избранный авторами мультфильма. Эта стилистика напоминает анимационный дизайн оскароносного «Человека-паука: Через вселенные».

Разработкой мультфильма руководит Роген, который выступает продюсером проекта. Постановщиком выступает Джефф Роу («Гравити Фолз»). Сценарий написал Брендан О’Брайэн («Соседи. На тропе войны»).

Премьера Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem состоится 4 августа 2023 года.