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Киноафиша Новости Лили-Роуз Депп прокомментировала обилие наготы в сериале «Кумир»

Лили-Роуз Депп прокомментировала обилие наготы в сериале «Кумир»

30 июня 2023 13:24
Лили-Роуз Депп прокомментировала обилие наготы в сериале «Кумир»

Актриса заявила, что ее никогда не интересовала работа над «пуританскими» проектами.

Лили-Роуз Депп поделилась мнением о большом обилии сцен секса и наготы в сериале «Кумир». В новом интервью для Vogue Australia она заявила, что сама внесла большой творческий вклад в создание многих скандальных эпизодов с участием своей героини Джослин и не жалеет об этом:

«Мне кажется, весь персонаж, его история и сериал в целом были на самом деле результатом совместной работы. Мы знали, что создаем что-то провокационное, мы не уклонялись от этого. Это именно то, что я собиралась сделать с самого начала. Меня никогда не интересовало создание чего-то пуританского. Нет ничего страшного в том, что шоу не понравилось всем, это прекрасно. Я думаю, что настоящее искусство поляризует людей».

Депп также отметила, что во время работы над сериалом между ней, ее экранным партнером Абелем Тесфайе (The Weekend) и режиссером Сэмом Левинсоном выстроились доверительные отношения:

«Честно говоря, я никогда не чувствовала себя более уважаемой и защищенной, чем на съемочной площадке «Кумира». И я думаю, что доверие между нами, Сэмом и мной, и Абелем и мной, создало атмосферу безопасности. Так что вся нагота и другие аспекты этой рискованной роли были добавлены намеренно. Они были действительно важны для меня. И я рада тому, что сделала это».

В конце актриса отметила, что современный мир очень сексуализирован, и ей интересно исследовать его с этой точки зрения.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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