Лили-Роуз Депп подчеркнула, что на съемках «Кумира» никто не терял над собой контроля

Лили-Роуз Депп заявила, что ни один из актеров провокационного сериала «Кумир» на съемках не погружался в своего персонажа настолько, чтобы потерять контакт с окружающей реальностью. В новом интервью для Entertainment Weekly актриса сказала, что, хотя ее экранный партнер Эйбел Тесфайе (он же The Weeknd) был близок к тому, чтобы утратить над собой контроль, ему все же удалось сдержаться:

«Я не думаю, что кто-то использовал метод полного погружения в персонажа, никто не сошел с ума. Абель иногда был близок к этому. Я не хочу слишком много рассказывать о том, что происходит с его героем по сюжету, но, когда он полностью уходил в образ, я старалась держаться от него подальше. Я думала, что ему надо побыть наедине с собой».

Депп также подчеркнула, что на площадке царила атмосфера взаимопонимания:

«Мы все действительно хорошие друзья, и мы все в чем-то похожи друг на друга, поэтому между нами есть взаимопонимание. Мы много смеялись вместе, слушали много музыки, танцевали. Вся эта атмосфера делала тяжелые моменты съемок проще и преодолимее».

Шоу повествует о юной певице Джослин (Депп), которая попадает под влияние харизматичного лидера культа Тедроса (Тесфайе), обещавшего привести ее к вершинам славы.

В прошлом месяце Тесфайе признался, что работа над ролью в «Кумире» имела реальные негативные последствия для его музыкальной карьеры:

«Мне пришлось выйти из образа The Weeknd, погрузиться в образ Тедроса, сняться с Джослин, а потом снова стать The Weeknd. Было тяжело переключаться с одного мышления на другое. Затем, после концерта, у меня пропал голос. Я не мог извлечь из себя ни звука. Такого раньше никогда не случалось».

«Кумир» дебютировал на телеканале HBO 4 июня.