Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мармадюк" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Лили-Роуз Депп подчеркнула, что на съемках «Кумира» никто не терял над собой контроля

Лили-Роуз Депп подчеркнула, что на съемках «Кумира» никто не терял над собой контроля

5 июня 2023 13:51
Лили-Роуз Депп подчеркнула, что на съемках «Кумира» никто не терял над собой контроля

По словам актрисы, на площадке провокационного сериала царила атмосфера дружбы и взаимопонимания.

Лили-Роуз Депп заявила, что ни один из актеров провокационного сериала «Кумир» на съемках не погружался в своего персонажа настолько, чтобы потерять контакт с окружающей реальностью. В новом интервью для Entertainment Weekly актриса сказала, что, хотя ее экранный партнер Эйбел Тесфайе (он же The Weeknd) был близок к тому, чтобы утратить над собой контроль, ему все же удалось сдержаться:

«Я не думаю, что кто-то использовал метод полного погружения в персонажа, никто не сошел с ума. Абель иногда был близок к этому. Я не хочу слишком много рассказывать о том, что происходит с его героем по сюжету, но, когда он полностью уходил в образ, я старалась держаться от него подальше. Я думала, что ему надо побыть наедине с собой».

Депп также подчеркнула, что на площадке царила атмосфера взаимопонимания:

«Мы все действительно хорошие друзья, и мы все в чем-то похожи друг на друга, поэтому между нами есть взаимопонимание. Мы много смеялись вместе, слушали много музыки, танцевали. Вся эта атмосфера делала тяжелые моменты съемок проще и преодолимее».

Шоу повествует о юной певице Джослин (Депп), которая попадает под влияние харизматичного лидера культа Тедроса (Тесфайе), обещавшего привести ее к вершинам славы.

В прошлом месяце Тесфайе признался, что работа над ролью в «Кумире» имела реальные негативные последствия для его музыкальной карьеры:

«Мне пришлось выйти из образа The Weeknd, погрузиться в образ Тедроса, сняться с Джослин, а потом снова стать The Weeknd. Было тяжело переключаться с одного мышления на другое. Затем, после концерта, у меня пропал голос. Я не мог извлечь из себя ни звука. Такого раньше никогда не случалось».

«Кумир» дебютировал на телеканале HBO 4 июня.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Емеля встречает рыбу своей мечты в трейлере сказочного блокбастера «По щучьему велению» Емеля встречает рыбу своей мечты в трейлере сказочного блокбастера «По щучьему велению» Читать далее 6 июня 2023
Начались съемки сериала «Артист», в котором Юрий Стоянов сыграет 10 ролей Начались съемки сериала «Артист», в котором Юрий Стоянов сыграет 10 ролей Читать далее 6 июня 2023
В производство запущен сериал «Рыцари Сорока Островов» по роману Сергея Лукьяненко В производство запущен сериал «Рыцари Сорока Островов» по роману Сергея Лукьяненко Читать далее 5 июня 2023
Сквозь вселенные: гид по Человекам-паукам – от классических до неординарных Сквозь вселенные: гид по Человекам-паукам – от классических до неординарных Читать далее 3 июня 2023
Николай Фоменко и Андрей Дидик играют рок-н-ролл в трейлере фильма «Джонни» Николай Фоменко и Андрей Дидик играют рок-н-ролл в трейлере фильма «Джонни» Читать далее 6 июня 2023
В разработку запущен «Фокус-покус 3» В разработку запущен «Фокус-покус 3» Читать далее 5 июня 2023
В российский прокат выйдет новый фильм Франсуа Озона «Мое преступление» В российский прокат выйдет новый фильм Франсуа Озона «Мое преступление» Читать далее 5 июня 2023
Вы готовы это увидеть? Вышел трейлер фантастического хоррора «Птичий короб: Барселона» Вы готовы это увидеть? Вышел трейлер фантастического хоррора «Птичий короб: Барселона» Читать далее 6 июня 2023
До финального свистка: 12 спортивных фильмов, которые мотивируют не сдаваться До финального свистка: 12 спортивных фильмов, которые мотивируют не сдаваться Читать далее 6 июня 2023
Привычная жизнь Виктора Сухорукова начинает рушиться в трейлере триллера «Микулай» Привычная жизнь Виктора Сухорукова начинает рушиться в трейлере триллера «Микулай» Читать далее 6 июня 2023
Related video