Лидером команды антигероев в фильме Marvel «Громовержцы» станет Баки Барнс

В связи с выходом кинокомикса «Человек-муравей и Оса: Квантомания», запускающего Пятую фазу MCU, глава студии Marvel Кевин Файги дал объемное интервью изданию Entertainment Weekly, в ходе которого были затронуты практически все ближайшие проекты. Одним из наиболее важных полнометражных фильмов следующих нескольких лет станет блокбастер «Громовержцы» о группе антигероев. По словам Файги, лидером команды станет Баки Барнс в исполнении Себастиана Стэна:

«У нас есть много проектов, съемки которых начнутся относительно скоро. Что особенно интересно в «Громовержцах», хотя я вроде бы об этом упоминал на мероприятии D23, так это то, что никто из них, по сути, не является настоящим героем. Да и они не считают себя таковыми. Фактическим лидером команды является Баки Барнс — это все, что вам нужно знать».

О сюжете пока сведений нет. В состав команды, помимо Зимнего солдата, войдут Елена Белова (Флоренс Пью), Красный Страж (Дэвид Харбор), СШАгент (Уайатт Расселл), Призрак (Ханна Джон-Кэймен), Таскмастер (Ольга Куриленко) и Аллегра де Фонтейн (Джулия Луис-Дрейфус). Несколько недель назад к актерскому составу присоединилась Айо Эдебири, известная по сериалу «Медведь». Что касается Таддеуса Росса (Харрисон Форд) и Барона Земо (Даниэль Брюль), которые в комиксах также были участниками команды, то на их счет в данный момент нет никакой конкретики.

Постановкой «Громовержцев» займется режиссер Джейк Шрейер («Новый вишневый вкус») по сценарию, написанному совместно с соавтором «Черной Вдовы» Эриком Пирсоном. Съемки начнутся летом этого года. Премьера намечена на 24 июля 2024 года.