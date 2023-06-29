Лиам Нисон ведет заминированный автомобиль с детьми в трейлере триллера «Заложники»

Студия Lionsgate выпустила трейлер триллера «Заложники».

По сюжету, обычным утром в автомобиле семьянина Мэтта Тернера (Лиам Нисон), совершающего поездку с сыном и дочерью, раздается таинственный звонок. Взяв трубку, герой слышит жуткий голос, который сообщает ему, что в машине заложена бомба. Преступник заявляет, что Тернеру придется выполнять его приказы или он и его близкие взлетят на воздух. Герой вынужденно вступает в опасную игру, где на каждом шагу его может поджидать смерть. Выполняя ужасные задания, он надеется узнать, кто стоит за этими преступлениями и что заставило этого человека так возненавидеть его.

В трейлере наглядно показано, с какими испытаниями придется столкнуться Тернеру. В одной из сцен ролика преступник приказывает ему застрелить своего лучшего друга (Мэттью Модайн), но тот отказывается это делать. Тогда загадочный маньяк, желающий мучить героя как можно дольше, сам совершает убийство.

Режиссером фильма является Нимрод Антал, ранее работавший над сериалами «Очень странные дела» и «Дом с прислугой».

Стоит отметить, что данная лента не имеет никакого отношения к знаменитой экшен-франшизе «Заложница» (Taken). В оригинале предстоящий фильм называется Retribution, что дословно можно перевести как «Возмездие».

Фильм «Заложники» выйдет в российский прокат 24 августа.