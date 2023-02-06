Леонардо ДиКаприо и Джей Джей Абрамс спродюсируют фильм по бестселлеру Стивена Кинга

Джей Джей Абрамс и Леонардо ДиКаприо объединятся в рамках совместного проекта. По данным Deadline, на базе своих продюсерских компаний Bad Robot и Appian Way кинематографисты спродюсируют полнометражную экранизацию романа Стивена Кинга «Билли Саммерс». Права на прокат картины приобрела компания Warner Bros.

Пока речь идет лишь о совместном производстве, но если итоговый материал будет соответствовать высоким стандартам качества дуэта, то Абрамс займет режиссерское кресло, а ДиКаприо сыграет ведущую роль.

В центре сюжета окажется наемный убийца Билли Саммерс, мечтающий навсегда отправиться на заслуженный отдых. Однако перед тем, как уйти в отставку, ему нужно выполнить один выгодный заказ. Для этого он отправляется в маленький городок и притворяется начинающим писателем. Протагонист устраивается в местный офис с прямым видом на место, где его жертва Джоэл Аллен предстанет перед судом за расстрел двух мужчин во время игры в покер. У Аллена тесная связь с гангстерами, поэтому бандиты опасаются, что он может пойти на сделку с полицейскими и выдать их секреты ради смягчения наказания. Будучи циничным профессионалом, Саммерс скептически относится к своим заказчикам. Его опасения в полной мере оправдываются, когда после завершения дела все идти не так, как хотелось бы.

Изначально экранизация «Билли Самерса» разрабатывалась в формате мини-сериала из десяти эпизодов, но впоследствии было решено снять полнометражный фильм. Адаптацией литературного первоисточника занимаются сценаристы «Последнего самурая» Эдвард Цвик и Маршалл Херсковиц.