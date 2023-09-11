Квентин Тарантино снимет свой десятый фильм «Кинокритик» в Лос-Анджелесе

Накануне десятый фильм Квентина Тарантино «Кинокритик» вошел в узкий список кинопроектов, получивших от властей Калифорнии налоговую льготу. Благодаря съемкам в Лос-Анджелесе город возместит студии и продюсерам сумму в размере $20,2 млн. В связи с этой новостью постановщик «Однажды в… Голливуде» оставил теплый комментарий:

«Мне нравится работать в Калифорнии. Я начал свою карьеру в Лос-Анджелесе, поэтому будет логично сделать свой последний фильм в кинематографической столице мира. Нет ничего круче съемок в моем родном городе. Тут самые лучшие съемочные группы и потрясающие локации. Я и продюсеры неописуемо рады снять мою десятую картину именно в Лос-Анджелесе».

По изначальному плану, производство «Кинокритика» должно было стартовать в конце этого месяца, но из-за забастовок гильдий актеров и сценаристов работу над фильмом пришлось отложить до момента, пока ситуация с профсоюзами не урегулируется. Согласно местным законам, картины, которым выделяют субсидию, обязаны отправляться на съемки в течении полугода, однако на фоне форс-мажорных обстоятельств это правило может быть пересмотрено.

Действие ленты развернется в 1977 году. О сюжете сведений мало. Известно, что в центре истории — одаренный кинообозреватель, публикующий свои рецензии в порножурнале. Согласно последним слухам, протагониста может сыграть Пол Уолтер Хаузер («Черная птица»), а в числе его экранных партнеров, скорее всего, окажется Сэмюэл Л. Джексон.

Прокатом «Кинокритика» займется студия Sony Pictures.