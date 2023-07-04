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Киноафиша Новости Квентин Тарантино опроверг слухи о работе над «Убить Билла 3»

Квентин Тарантино опроверг слухи о работе над «Убить Билла 3»

4 июля 2023 12:25
Квентин Тарантино опроверг слухи о работе над «Убить Билла 3»

Режиссер не видит острой необходимости в триквеле.

Разговоры о третьей части «Убить Билла» витают уже на протяжении двух десятилетий, однако вряд ли когда-нибудь они материализуются в реальность. Надежды на триквел недавно окончательно похоронил создатель дилогии Квентин Тарантино. В разговоре с бельгийской газетой De Morgen режиссер заявил, что не видит острой необходимости в продолжении. По словам кинематографиста, его прощальным фильмом совершенно точно станет «Кинокритик»:

«Не вижу в этом необходимости. Моим последним фильмом станет картина о кинокритике, кинокритике-мужчине. Ее действие будет происходить в 1970 годах»

Ранее, рассуждая о перспективах «Убить Билла 3», постановщик заявил, что в случае, если бы он все-таки решился взяться за данную историю, то на главные роли он бы пригласил Уму Турман и ее дочку Майю Хоук. Актриса Вивика А. Фокс, предлагала взять на роль своей повзрослевшей дочери Зендею, из-за чего потом появилась очередная волна слухов.

Действие «Кинокритика» развернется в Калифорнии в 1977 году. Детали сюжета пока не раскрываются. Тарантино признался, что у главного героя фильма был прототип из реальной жизни, писавший статьи о кино в одном порножурнале. Несколько недель назад создатель «Криминального чтива» и «Бесславных ублюдков» заявил, что центральный персонаж будет чем-то напоминать Трэвиса Бикла (Роберт Де Ниро) из «Таксиста» Мартина Скорсезе. Съемки начнутся осенью этого года, предположительно в конце сентября. Прокатом займется студия Sony Pictures. Информации об актерском составе на данном этапе нет.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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