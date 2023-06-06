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Киноафиша Новости Кристофер Нолан написал сценарий «Оппенгеймера» от первого лица

Кристофер Нолан написал сценарий «Оппенгеймера» от первого лица

6 июня 2023 16:33
Кристофер Нолан написал сценарий «Оппенгеймера» от первого лица

Режиссер попытался визуализировать мыслительный процесс главного героя.

В свежем интервью журналу Empire режиссер Кристофер Нолан поделился новыми сведениями о создании своего нового фильма «Оппенгеймер». По словам постановщика, в байопике о создателе атомной бомбы он воспользовался приемом, к которому ранее никогда не прибегал. Большая часть картины будет показана от первого лица — Нолан показал события глазами персонажа Киллиана Мерфи в цветных сценах:

«На самом деле я написал историю от первого лица, чего до этого никогда не делал. Даже не знаю, были ли подобные прецеденты раньше. Но смысл в том, что в моментах с цветной картинкой, а это — большая часть фильма, повествование ведется от лица Оппенгеймера. Фактически вы как бы смотрите на мир его глазами».

Еще одним дерзким творческим вызовом стало решение кинематографиста визуализировать мыслительный процесс физика-теоретика, причем без помощи компьютерной графики. Отправляя готовый сценарий мастеру по визуальной части Эндрю Джексону, Нолан подчеркнул ему:

«Мы должны найти способ проникнуть в голову этого парня. Нам необходимо видеть мир таким, каким видит его он. Нужно показать движение атомов, как он представляет энергетические волны, квантовый мир. А затем нам необходимо продемонстрировать, как все это отразится на испытании «Тринити». Мы должны прочувствовать опасность, ощутить угрозу всего этого. Мой вызов Джексону был таков: «Давай реализуем задумку, но без применения какой-либо компьютерной графики».

Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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