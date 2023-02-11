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Киноафиша Новости Кристен Стюарт сыграет Сьюзен Зонтаг в новом байопике

Кристен Стюарт сыграет Сьюзен Зонтаг в новом байопике

11 февраля 2023 21:49
Кристен Стюарт сыграет Сьюзен Зонтаг в новом байопике

Фильм будет представлять собой синтез игрового и документального кино.

В прошлом году Кристен Стюарт получила свою первую номинацию на премию «Оскар» за роль в байопике принцессы Дианы «Спенсер», а теперь она намерена воплотить на экране еще одну выдающуюся женщину. Согласно Screen Daily, звезда «Сумерек» планирует сыграть писательницу, философа и политическую активистку Сьюзен Зонтаг.

Жизнь Зонтаг оборвалась в 2004 году в возрасте 71 года. Она была плодотворным романистом и культурным критиком, а также активно выступала против войны во Вьетнаме, освещала конфликт в Боснии, написав об этом множество важных эссе. Кроме того, она разрушила барьеры между «высокой» и «низкой» культурой, открыто говорила о своей бисексуальности, что в те времена было крайне необычным и рискованным явлением. Вместе с этим Зонтаг яростно критиковала внешнюю политику США и правительство за бездействие в период вспышки вируса иммунодефицита. И это лишь малая часть из ее яркой общественной деятельности.

В основу картины ляжет отмеченная Пулитцеровской премией биографическая книга Бена Мозера «Зонтаг: Ее жизнь». Постановкой по сценарию, написанному в соавторстве с Лизой Крон, займется режиссер-документалистка Керстен Джонсон («Дик Джонсон мертв», «Человек с камерой»). По словам продюсера Габриэль Таны из компании Brouhaha Entertainment, это будет художественная картина с элементами документального кино.

Рабочее название предстоящего байопика — «Зонтаг» (Sontag). Первый этап съемок пройдет уже в этом месяце на 73-м Берлинском международном кинофестивале, где Стюарт возглавит состав жюри основного конкурса. На киносмотре планируют отснять кадры хроники, а основная работа пройдет позже в Калифорнии, Париже, Нью-Йорке и Сараево.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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