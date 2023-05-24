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Киноафиша Новости Крис Хемсворт уже планирует «Тайлера Рейка 3»

Крис Хемсворт уже планирует «Тайлера Рейка 3»

24 мая 2023 16:53
Крис Хемсворт уже планирует «Тайлера Рейка 3»

Актер считает, что сиквел превосходит оригинал.

До премьеры «Тайлера Рейка: Операция по спасению 2» осталось еще несколько недель, но создатели боевика уже потихоньку рассуждают о потенциальном триквеле. В свежем комментарии для журнала Total Film исполнитель ведущей роли Крис Хемсворт непрозрачно намекнул, что третья часть уже в планах:

«Мне нравится играть этого персонажа. Я люблю этот мир. Мне интересно участвовать в чем-то за пределами Marvel, что собрало армию поклонников и ближе к реальному миру. Откровенно говоря, думаю, что мы превзошли первый фильм. Такое редко удается провернуть во франшизах. Так что с нашей стороны было бы преступным упущением не сделать еще одну картину».

Со словами звезды солидарен и режиссер дилогии Сэм Харгрейв. Немного ранее он заявил, что у франшизы очень большой потенциал, тогда как у него уже есть некая интересная идея для следующей ленты.

В сиквеле переживший клиническую смерть протагонист возьмется за новую опасную операцию по спасению, только ставки на этот раз окажутся еще выше. Главному герою придется проникнуть в непреступную тюрьму, чтобы вызволить семью влиятельного грузинского гангстера. Все это будет сопровождаться многочисленными стычками с беспощадными вражескими наемниками.

«Тайлер Рейк 2» выйдет на сервисе Netflix 16 июня.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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