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Киноафиша Новости Крепкая работа Ридли Скотта: появились рецензии на фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом

Крепкая работа Ридли Скотта: появились рецензии на фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом

15 ноября 2023 16:05
Крепкая работа Ридли Скотта: появились рецензии на фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом

Также критики отмечают отличную игру Хоакина Феникса и Ванессы Кирби.

В мировой прокат новая историческая картина сэра Ридли Скотта «Наполеон» выйдет 20 ноября, однако представители зарубежной прессы уже ознакомились с фильмом, вслед за чем в сети появились первые отзывы. В целом критики благосклонно приняли эпичный байопик о Наполеоне Бонапарте, хотя не приходится говорить, что у Скотта получился шедевр. Ниже приводим выдержки из некоторых рецензий:

Питер Дебрадж, Variety:

«Наполеон» в конечном счете страдает от той же проблемы, что и его тематика: амбиции фильма больше, чем того требуют люди, тогда как Скотт откусывает кусок больше, чем он может прожевать».

Кевин Малер, The Times (UK):

«Пленительная мощь актерской игры Феникса, представленная на его родной американской почве, заключается в том, что она варьирует в нервной и изменчивой серой зоне между властными вспышками, раненой уязвимостью и озорным обаянием».

Ханна Стронг, Little White Lies:

«В качестве развлечения «Наполеон» выполняет свою задачу, не прославляя военные заслуги персонажа и не изображая его героем. Это история о власти, одержимости и эксплуатации — это, вероятно, является историей самой истории».

Джонни Олексински, The New York Post:

«Очень жаль, что Скотту не удалось провести блестящее исследование одного из величайших военных лидеров — вместо этого он позволил потакающему своим желаниям Фениксу пролететь над гнездом кукушки».

Николас Барбер, BBC.com:

«Это внушающее благоговение достижение, хотя после просмотра вы больше будете ценить лидерские качества Скотта, а не Наполеона».

Ричард Лоусон, Vanity Fair:

«Наполеон» одновременно кажется торопливым и тяжеловесным. Оживление лишь иногда вносит невнятный и быстро исчезающий жест в сторону того, о чем могло бы быть это художественное высказывание».

На данный момент критический рейтинг одобрения «Наполеона» на Rotten Tomatoes составляет неплохие 80% на основе 30 рецензий.

Фото: Apple
Елена Королева
Елена Королева
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