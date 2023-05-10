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Киноафиша Новости «Королева Шарлотта: история Бриджертонов»: на чем основан сериал, главные герои и будет ли продолжение

«Королева Шарлотта: история Бриджертонов»: на чем основан сериал, главные герои и будет ли продолжение

10 мая 2023 14:30
«Королева Шарлотта: история Бриджертонов»: на чем основан сериал, главные герои и будет ли продолжение

Все важнейшие сведения о новом спин-оффе исторической мелодрамы от Netflix.

4 мая на Netflix состоялась премьера спин-оффа сериала «Бриджертоны», получившего название «Королева Шарлотта: история Бриджертонов». Рассказывает обо всех важнейших деталях, которые необходимо знать перед его просмотром.

В центре сюжета — молодая королева Шарлотта в исполнении Индтии Амартейфио («Почти знамениты»), насильно выданная замуж за короля Англии Георга, которого играет Кори Милкрист («Песочный человек»). Хотя изначально героиня не испытывает к своему супругу теплых чувств, со временем она проникается к нему уважением и любовью. Они начинают поддерживать друг друга в непростом деле управления страной, вместе противостоя всем напастям, которые обрушивает на них суровый мир. Неожиданно для современников история отважной и находчивой королевы Шарлотты становится поворотной точкой в судьбе всей Великобритании.

Помимо центрального дуэта, в число ведущих актеров сериала входят Арсема Томас («Любовь как искупление»), Голда Рошевель («Дюна»), Мишель Фэйрли («Игра престолов»), Аджоа Андох («Ведьмак») и Сэм Клемметт («По наклонной»).

Шоураннером проекта вступает Шонда Раймс («Изобретая Анну»), а его постановкой занимается Том Верика («Академия «Амбрелла»).

Сериал унаследовал от оригинальных «Бриджертонов» все лучшие элементы, в том числе очаровательную историческую атмосферу, запутанные дворцовые интриги и, конечно же, чувственные мелодраматические линии. По признанию создателей, во многих моментах «Королева Шарлотта: история Бриджертонов» идет даже дальше своего предшественника. Например, ранее Амартейфио и Милкрист в интервью Decider рассказали о том, что команда сериала сняла настолько пылкую сцену секса между их персонажами, что его пришлось попросту удалить из шоу. По словам актеров, вырезанная сцена, придуманная Верика, была во всех отношениях чрезмерной и «совсем не прижилась». Однако другие «блестящие идеи» режиссера очень органично вплелись в общее повествование.

Хотя события спин-оффа являются вымыслом, в основе его сюжета лежат судьбы реальных исторических личностей: короля Британии Георга III, правившего страной с 1760 по 1820 год, и его супруги в лице королевы Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой.

Сериал лишь недавно вышел на экраны, поэтому о его потенциальном продолжении на данный момент ничего неизвестно. Раймс заявила, что «Королева Шарлотта: история Бриджертонов» представляет собой завершенный сюжет, но при этом она не исключает, что второй сезон таки появится.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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