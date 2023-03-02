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Киноафиша Новости Король рок-н-ролла сражается с темными силами в новом трейлере мультсериала «Агент Элвис»

Король рок-н-ролла сражается с темными силами в новом трейлере мультсериала «Агент Элвис»

2 марта 2023 13:01
Король рок-н-ролла сражается с темными силами в новом трейлере мультсериала «Агент Элвис»

Премьера шоу о двойной жизни великого музыканта, озвученного Мэттью МакКонахи, состоится в середине марта.

Стрим-сервис Netflix представил расширенный трейлер шпионского анимационного сериала «Агент Элвис». Главных персонажей озвучили Мэттью МакКонахи («Зверопой 2»), Кэйтлин Олсон («В поисках Дори»), Джонни Ноксвил («Чудаки»), Ниси Нэш («Монстр: История Джеффри Дамера») и Дон Чидл («Мстители: Финал»).

В центре сюжета — король рок-н-ролла Элвис Пресли (МакКонахи), который получает приглашение присоединиться к секретной правительственной шпионской программе по борьбе с темными силами, угрожающими безопасности США. В предстоящей герою опасной миссии ему будут оказывать поддержку его лучший друг Бобби Рэй (Ноксвил), непредсказуемая и высококвалифицированная шпионка СиСи Райдер (Олсон), шимпанзе Скаттер (Том Кенни), эксцентричный командир (Чидл) и волевая женщина Берти (Нэш), любящая Элвиса как собственного сына. Несмотря на то, что музыкант решает сменить свой знаменитый комбинезон на реактивный ранец, он продолжает выступать на сцене и быть кумиром миллионов.

Шоураннерами и сценаристами проекта выступают Майк Арнольд («Арчер») и Джон Эдди. В создании сериала приняла участие бывшая жена Элвиса, Присцилла Пресли, которая является автором идеи шоу и озвучивает в нем саму себя. Образ короля рок-н-ролла в мультфильме был создан номинированным на «Оскар» аниматором Робертом Вэлли («Любовь. Смерть. Роботы») и модельером Джоном Варватосом.

Премьера «Агента Элвиса» состоится на Netflix 17 марта.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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