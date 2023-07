Кинокомпания Ридли Скотта готовит документальный сериал о неудавшейся колонизации Марса

Студия Ридли Скотта RSA Films сообщила о том, что разрабатывает документальный сериал, посвященный знаменитому провалу инициативы голландской компании Mars One по заселению Марса. Шоу получило название Mars One: No Going Back («Mars One: Нет пути назад»).

Mars One объявила о намерении организовать грандиозную миссию по колонизации Красной планеты в 2012 году. Более 200 000 человек подали заявки на участие в экспедиции, целью которой было организовать на Марсе первую колонию. Однако время шло, а никаких новых новостей о проекте не появлялось. Семь лет спустя Mars One обанкротилась из-за обвинений в плохом менеджменте, и мечта многих людей о жизни за пределами Земли разбилась в дребезги.

Согласно официальному синопсису, сериал «раскроет истинную историю проекта Mars One, считавшегося многими самоубийственным. Повествование основано на личном опыте участников программы, каждый из которых имел собственные мотивы для того, чтобы отправиться в это опасное для жизни путешествие».

В шоу войдет множество архивных записей и документов по Mars One, а также интервью с участниками и руководителями проекта. Ранее RSA Films подписала соглашение об эксклюзивном доступе к материалам с учредителем Mars One Басом Лансдорпом.

Дата выхода Mars One: No Going Back пока неизвестна.