Кино восстанавливает справедливость: вышел новый проморолик «Убийц цветочной луны»

Apple и студия Paramount представили свежий проморолик драматического вестерна «Убийцы цветочной луны». В представленном видео режиссер Мартин Скорсезе, а также актеры Леонардо ДиКаприо и Лили Гладстоун поделились своими мыслями о картине.

По словам постановщика, он взялся за фильм, чтобы правдиво осветить одно из самых одиозных событий на совести США, когда вначале XX века коренное население племени Осейдж подверглось массовому истреблению. Скорсезе хотелось изложить эту историю как можно более подробно и воздать должное пострадавшему народу:

«Убийцы цветочной луны» — это фильм о серии убийств мужчин и женщин из племени Осейдж из-за обнаруженных на их земле залежей нефти. Меня очень привлекала идея рассказать эту ужасную трагическую историю, которая так и не была в должном объеме донесена общественности. <…> В ленте есть нечто по-настоящему зловещее. Своей картиной я хотел отдать дань уважения коренному народу, чтобы зрители прочувствовали весь масштаб трагедии».

ДиКаприо подтверждает, что Скорсезе старался как можно достоверно перенести кровавые события на экран:

«Период Осейджей является увлекательным эпизодом американской истории. Марти одержим жаждой донести данный инцидент максимально честно и достоверно, насколько это вообще возможно».

По сюжету, ветеран Первой мировой войны Эрнест Беркхарт (ДиКаприо) приезжает в город своего влиятельного дяди Уильяма Хейла в исполнении Роберта Де Ниро. Последний хочет использовать племенника, чтобы получить наследство местной зажиточной семьи, дочку которой сыграла Лили Гладстоун. Актриса называет коварного персонажа Де Ниро «загадочным человеком», который является своеобразным кукловодом в этой истории.

В мировой прокат «Убийцы цветочной луны» выйдут 20 октября.