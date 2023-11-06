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Киноафиша Новости Кингпин произносит монолог под дулом пистолета глухонемой супергероини в трейлере сериала «Эхо»

Кингпин произносит монолог под дулом пистолета глухонемой супергероини в трейлере сериала «Эхо»

6 ноября 2023 11:29
Кингпин произносит монолог под дулом пистолета глухонемой супергероини в трейлере сериала «Эхо»

Поклонников киновселенной Marvel ждет непривычное зрелище.

Студия Marvel представила первый трейлер мини-сериала «Эхо», который повествует о глухонемой антигероине индейского происхождения Майе Лопес в исполнении Алаквы Кокс. Ролик дает понять, что предстоящее шоу будет куда более мрачным и жестоким, чем предыдущие проекты в рамках MCU. Об этом ранее говорил босс телевизионного отдела Marvel Брэд Уиндербаум, выступающий также исполнительным продюсером «Эхо».

«Это новое направления для нашего бренда, особенно в том, что касается [традиционно семейного стрим-сервиса] Disney+», — цитирует Уиндербаума Variety.

Кроме того, в отличие от других сериалов Marvel, «Эхо» выйдет целиком, а не в еженедельном формате. В сериале наряду с заглавной героиней будут фигурировать Сорвиголова (Чарли Кокс) и Кингпин (Винсент Д’Онофрио). В трейлере показано, как знаменитый злодей в своем привычном белом костюме жестоко избивает продавца мороженого, который, не понимая язык жестов, отказался обслужить маленькую Майю. Судя по всему, после этого инцидента Кингпин взял девочку под опеку, обучив ее боевым искусствам и жестокости. Несмотря на это, в конце ролика раскрывается, что весь свой закадровый монолог Кингпин произносит, обращаясь к повзрослевшей Майе, которая держит его на мушке своего пистолета. Свою речь Кингпин заканчивает словами:

«Мы с тобой одинаковы. Так кто же монстр?»

Напомним, Майя Лопес дебютировала в киновселенной Marvel в мини-сериале «Соколиный Глаз».

Премьера «Эхо» состоится 10 января 2024 года.

Фото: Marvel Studios
Елена Королева
Елена Королева
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