Киллиан Мерфи исполнит главную роль в экранизации признанного рождественского романа

В фильме также снимутся звезды «Белфаста» и сериала «Чернобыль».

По информации Deadline, Киллиан Мерфи («Острые козырьки») приступил к работе над своим следующим проектом — экранизацией знаменитого рождественского романа Клэр Киган Small Things Like These («Такие же мелочи»). Актер сыграет в фильме главную роль, а также выступает продюсером. Производство картины финансирует студия Artists Equity, основанная Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном. Съемки в данный момент проходят в Ирландии.

Кроме Мерфи, центральные роли в фильме исполнят Киран Хайндс («Белфаст») и Эмили Уотсон («Чернобыль»).

Действие развернется на Рождество 1985 года. Главный герой — примерный семьянин Билл Ферлонг (Мерфи), раскрывающий поразительные секреты, которые таит монастырь его города, и шокирующие истины о своей собственной жизни.

Книга Киган была опубликована в 2021 году. Она вошла в шорт-лист престижнейшей Букеровской премии и премии Rathbones Folio Prize, а также получила множество других призов. Недавно она также была номинирована на Дублинскую литературную премию, ежегодно вручаемую за лучший роман, написанный или переведенный на английский язык.

Режиссером экранизации является Тим Милантс, который ранее уже работал с Мерфи над «Острыми козырьками». Сценарий фильма написал давний коллега Мерфи Энда Уолш («Дискосвиньи»). Мерфи и продюсер Алан Молони («Марлоу») занимаются производством через свою продюсерскую компанию Big Things Films, для которой этот проект станет дебютным.