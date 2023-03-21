Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Джон Уик 4" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Киллиан Мерфи исполнит главную роль в экранизации признанного рождественского романа

Киллиан Мерфи исполнит главную роль в экранизации признанного рождественского романа

21 марта 2023 10:00
Киллиан Мерфи исполнит главную роль в экранизации признанного рождественского романа

В фильме также снимутся звезды «Белфаста» и сериала «Чернобыль».

По информации Deadline, Киллиан Мерфи («Острые козырьки») приступил к работе над своим следующим проектом — экранизацией знаменитого рождественского романа Клэр Киган Small Things Like These («Такие же мелочи»). Актер сыграет в фильме главную роль, а также выступает продюсером. Производство картины финансирует студия Artists Equity, основанная Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном. Съемки в данный момент проходят в Ирландии.

Кроме Мерфи, центральные роли в фильме исполнят Киран Хайндс («Белфаст») и Эмили Уотсон («Чернобыль»).

Действие развернется на Рождество 1985 года. Главный герой — примерный семьянин Билл Ферлонг (Мерфи), раскрывающий поразительные секреты, которые таит монастырь его города, и шокирующие истины о своей собственной жизни.

Книга Киган была опубликована в 2021 году. Она вошла в шорт-лист престижнейшей Букеровской премии и премии Rathbones Folio Prize, а также получила множество других призов. Недавно она также была номинирована на Дублинскую литературную премию, ежегодно вручаемую за лучший роман, написанный или переведенный на английский язык.

Режиссером экранизации является Тим Милантс, который ранее уже работал с Мерфи над «Острыми козырьками». Сценарий фильма написал давний коллега Мерфи Энда Уолш («Дискосвиньи»). Мерфи и продюсер Алан Молони («Марлоу») занимаются производством через свою продюсерскую компанию Big Things Films, для которой этот проект станет дебютным.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Читать далее 15 марта 2023
Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Читать далее 15 марта 2023
Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Читать далее 17 марта 2023
Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Читать далее 19 марта 2023
От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+ От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+ Читать далее 17 марта 2023
От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга Читать далее 20 марта 2023
Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Читать далее 22 марта 2023
Тест: какой ты родитель из кино? Тест: какой ты родитель из кино? Читать далее 16 марта 2023
«Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой «Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой Читать далее 15 марта 2023
Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Читать далее 18 марта 2023
Related video