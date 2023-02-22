Киану Ривз обещает экшен высочайшего уровня в новом проморолике «Джона Уика 4»

Студия Lionsgate продолжает подогревать интерес к премьере «Джона Уика 4». На этот раз кинокомпания опубликовала занимательный ролик о создании боевика, в котором Киану Ривз рассказал о постановке экшена. По словам звезды, в новой ленте уровень боевых сцен поднялся до ранее недосягаемой планки:

«В фильме есть все, чем славится «Джон Уик»: машины, необычное оружие и джиу-джитсу. В четвертой части мы решили продвинуться вперед и поднять планку. Тренировки заняли порядка двенадцати недель — это новый уровень экшена. Я освоил нунчаки и признаюсь, это было сложно. Боевые сцены во франшизе требуют «чуточку» больше усилий. В новом фильме хорошо видно старание и приверженность команды».

Действие ленты начнется сразу после бурных событий триквела. Чтобы получить желанную свободу, главному герою придется одолеть нового серьезного врага, возглавляющего международный альянс наемных убийц. По пути персонаж Ривза побывает в различных уголках мира и столкнется с огромным количеством сложностей.

Постановкой картины занимался штатный режиссер франшизы Чад Стахелски. Вместе с Ривзом в актерский состав вошли Иэн МакШейн, Донни Йен, Билл Скарсгард, Лоренс Фишберн, Лэнс Реддик, Шамир Андерсон, Рина Саваяма, Хироюки Санада, Марко Зарор, Клэнси Браун и Скотт Эдкинс.

Российская премьера «Джона Уика 4» состоится 23 марта.