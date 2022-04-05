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Киноафиша Новости Кейли Куоко живет двойной жизнью в трейлере второго сезона «Бортпроводницы»

Кейли Куоко живет двойной жизнью в трейлере второго сезона «Бортпроводницы»

5 апреля 2022 14:05
Кейли Куоко живет двойной жизнью в трейлере второго сезона «Бортпроводницы»

Главная героиня будет противостоять собственным внутренним демонам и вновь окажется в центре шпионской интриги.

Стрим-сервис HBO Max представил первый полноценный трейлер второго сезона сериала «Бортпроводница». В первом сезоне главная героиня Кэсси Боуден (Кейли Куоко) оказалась в эпицентре загадочного убийства – она сама не могла разобраться, причастна ли она к этому преступлению. Во втором сезоне Кэсси старается начать новую жизнь, совмещая работу бортпроводницы с функциями тайного агента ЦРУ. Однако этот баланс держится недолго, поскольку девушку настигают новые проблемы.

В начале трейлера Куоко приветствует зрителей от своего лица и обещает, что новый сезон «Бортпроводницы» станет «приключением, который вы никогда не забудете». Далее показана уже Кэсси, которая приняла важное решение – отказаться от спиртного. Кроме того, она развивает свои романтические отношения с Максом (Дениз Акдениз). По ролику также понятно, что Кэсси непросто вести двойную жизнь, совмещая перелеты с работой на ЦРУ. Это бремя становится слишком тяжелым для девушки, так что она во всем признается своим друзьям.

Далее обрисовывается завязка второго сезона. Кэсси начинает казаться, что у нее появился двойник, который хочет ее подставить. Проблема, судя по всему в том, что в Кэсси уживаются несколько личностей. В трейлере показано, как девушка собирается с ними на серьезный разговор.

Создателем «Бортпроводницы» является Стив Йоки. Если первый сезон основан на романе Криса Бохджаляна, то второй отойдет от первоисточника.

Премьера новых серий «Бортпроводницы» на HBO Max состоится 21 апреля, когда в эфир выйдут первые два эпизода. Последующие серии будут появляться еженедельно до 26 мая.

Фото: HBO Max
Елена Королева
Елена Королева
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