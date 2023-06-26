Карл Урбан и другие: появилось фото актерского состава «Мортал Комбат 2»

Команда сиквела на коллективном снимке в перерыве во время съемок.

Съемки «Мортал Комбат 2» официально стартовали в Австралии на прошлой неделе. Чтобы отметить это событие, продюсер франшизы Тодд Гарнер поделился коллективным снимком с основным актерским составом. На представленном изображении вместе с ним запечатлены исполнители из первого фильма и новички сиквела, в числе которых звезда «Пацанов» Карл Урбан. Последний сыграет любимца поклонников оригинальной видеоигры Джонни Кейджа, который во второй части выступает ключевым персонажем. Судя по фото, примерно так артист и будет выглядеть в картине.

Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что в следующей главе истории Коул Янг (Льюис Тан), Соня Блейд (Джессика Макнэми), Джакс (Мехкад Брукс) и Лю Кенг (Луди Линь) попытаются заручиться поддержкой Кейджа, чтобы продолжить смертельную битву за Земное царство. На этот раз главным героям будет противостоять непосредственно сам император Внешнего мира Шао Кан (Мартин Форд). В числе новых действующих лиц также появятся король Джеррод (Десмонд Чайм), королева Синдел (Ана Нгуен), принцесса Китана (Аделин Рудольф), Джейд (Тати Габриэль) и демон Куан Чи (Дэймон Херриман).

Вместе с остальными к знакомым ролям вернутся Таданобу Асано (Райдэн), Джо Таслим (Саб Зиро/Нуб Сайбот), Чинь Хань (Шанг Цунг) и Хироюки Санада (Скорпион). Режиссером снова выступает Саймон Маккуойд. Сценарий написал Джереми Слэйтер («Лунный рыцарь»).

Установленной даты премьеры у «Мортал Комбат 2» пока нет.