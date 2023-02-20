Карен Гиллан сыграет с Расселом Кроу в криминальном фильме Sleeping Dogs

В касте криминального триллера Sleeping Dogs (можно перевести как «Спящее лихо») на ведущую роль в котором еще летом был утвержден Рассел Кроу, произошло еще одно значимое пополнение. Согласно эксклюзиву Variety, к актерскому составу присоединилась звезда киновселенной Marvel и дилогии «Джуманджи» Карен Гиллан. Также к проекту примкнули Гарри Гринвуд («По соображениям совести»), Томас М. Райт («Эверест») и Мартон Чокаш («Последняя дуэль»).

В центре сюжета окажется бывший детектив Рой Фриман (Кроу), который борется с болезнью Альцгеймера. Главному герою приходится пересмотреть дело давно минувших лет о зверском убийстве профессора колледжа Джозефа Видера (Чокаш), когда-то уличенного в любовной связи со своей студенткой. В ходе расследования экс-сыщик обращается за помощью к своему бывшему коллеге. Далее он знакомится с притягательной женщиной (Гиллан), а также приходит к ряду противоречивых и шокирующих открытий, которые полностью меняют его мировоззрение.

В основу проекта лег детектив румынского писателя Эуджена Овидиу Кировича «Книга зеркал», а адаптацией литературного первоисточника занимались авторы фильма Ридли Скотта «Исход: Цари и боги» Билл Колладж и Адам Купер. Купер также выступит постановщиком фильма, что станет его полнометражным режиссерским дебютом.

Съемки «Спящего лиха» начнутся в марте и пройдут в Австралии.