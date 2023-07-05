К выходу готовится драматический сериал «Пальцы» о пятерых друзьях

Телеканал НТВ сообщил о том, что завершил работу над драматическим сериалом «Пальцы».

Действие сериала развернется в двух временных отрезках, 1996 и 2015 годах. В центре сюжета — пятеро неразлучных, как пальцы руки, друзей из города Шубинск. Еще в юности они стали свидетелями бандитской разборки, устроенной местным криминальным авторитетом Мальборо (Роман Евдокимов). Атмосфера эпохи беззакония и легких денег покорила их сердца.

Со временем друзья разъехались по миру, но однажды судьба вновь свела их вместе на встрече выпускников. Один из членов некогда дружной пятерки, Андрей (Василий Бриченко), вернулся в Шубинск не только для того, чтобы проведать старых товарищей, но и для того, чтобы убедить свою давнюю любовь Асю уехать с ним в Москву. Внезапно он узнает, что в городе произошло покушение на постаревшего Мальборо (Алексей Барабаш) — в бывшего бандита стреляли из того же пистолета, что и 19 лет назад. Это обстоятельство приковывает внимание Андрея, ведь именно он совершил выстрел в преступника в 1996 году. Все это время оружие было надежно спрятано от посторонних глаз, и только пятеро друзей знали о его местонахождении. Герой решает выяснить, кто из «пальцев» подставил его.

В шоу также сыграли Павел Кузьмин, Александр Зарядин, Андрей Михалев и другие.Постановщиками сериала выступили Павел Иванов («Тихая гавань») и Олег Сабитов, для которого данный проект стал режиссерским дебютом.

Первый сезон «Пальцев» будет состоять из двенадцати серий. Дата его выхода пока неизвестна.