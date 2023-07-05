Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Круче некуда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости К выходу готовится драматический сериал «Пальцы» о пятерых друзьях

К выходу готовится драматический сериал «Пальцы» о пятерых друзьях

5 июля 2023 12:01
К выходу готовится драматический сериал «Пальцы» о пятерых друзьях

События имеют место сразу в двух эпохах — 1990-х и 2010-х годах.

Телеканал НТВ сообщил о том, что завершил работу над драматическим сериалом «Пальцы».

Действие сериала развернется в двух временных отрезках, 1996 и 2015 годах. В центре сюжета — пятеро неразлучных, как пальцы руки, друзей из города Шубинск. Еще в юности они стали свидетелями бандитской разборки, устроенной местным криминальным авторитетом Мальборо (Роман Евдокимов). Атмосфера эпохи беззакония и легких денег покорила их сердца.

К выходу готовится драматический сериал «Пальцы» о пятерых друзьях

К выходу готовится драматический сериал «Пальцы» о пятерых друзьях

Со временем друзья разъехались по миру, но однажды судьба вновь свела их вместе на встрече выпускников. Один из членов некогда дружной пятерки, Андрей (Василий Бриченко), вернулся в Шубинск не только для того, чтобы проведать старых товарищей, но и для того, чтобы убедить свою давнюю любовь Асю уехать с ним в Москву. Внезапно он узнает, что в городе произошло покушение на постаревшего Мальборо (Алексей Барабаш) — в бывшего бандита стреляли из того же пистолета, что и 19 лет назад. Это обстоятельство приковывает внимание Андрея, ведь именно он совершил выстрел в преступника в 1996 году. Все это время оружие было надежно спрятано от посторонних глаз, и только пятеро друзей знали о его местонахождении. Герой решает выяснить, кто из «пальцев» подставил его.

К выходу готовится драматический сериал «Пальцы» о пятерых друзьях

К выходу готовится драматический сериал «Пальцы» о пятерых друзьях

К выходу готовится драматический сериал «Пальцы» о пятерых друзьях

В шоу также сыграли Павел Кузьмин, Александр Зарядин, Андрей Михалев и другие.Постановщиками сериала выступили Павел Иванов («Тихая гавань») и Олег Сабитов, для которого данный проект стал режиссерским дебютом.

Первый сезон «Пальцев» будет состоять из двенадцати серий. Дата его выхода пока неизвестна.

Фото: НТВ
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Потрясающий экшен и смысловая наполненность: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 7» Потрясающий экшен и смысловая наполненность: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 7» Читать далее 6 июля 2023
Семейные пары раскрывают свои пикантные секреты в трейлере комедии «О чем говорят незнакомцы» Семейные пары раскрывают свои пикантные секреты в трейлере комедии «О чем говорят незнакомцы» Читать далее 6 июля 2023
Леонардо ДиКаприо нацеливается на черное золото индейцев в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Леонардо ДиКаприо нацеливается на черное золото индейцев в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Читать далее 5 июля 2023
Канал ТНТ анонсировал возвращение семьи Букиных из ситкома «Счастливы вместе» Канал ТНТ анонсировал возвращение семьи Букиных из ситкома «Счастливы вместе» Читать далее 5 июля 2023
Вышел трейлер документального фильма об эскорт-индустрии «Жизнь по вызову. Док» Вышел трейлер документального фильма об эскорт-индустрии «Жизнь по вызову. Док» Читать далее 4 июля 2023
Вышел новый трейлер семейной сказки «Баба Яга спасает мир» Вышел новый трейлер семейной сказки «Баба Яга спасает мир» Читать далее 5 июля 2023
Жизнь с Джей Ло: 5 новых отличных фильмов с Беном Аффлеком Жизнь с Джей Ло: 5 новых отличных фильмов с Беном Аффлеком Читать далее 6 июля 2023
Серия фантастических историй: вышел трейлер фильма-антологии «Космос. Смерть. Роботы» Серия фантастических историй: вышел трейлер фильма-антологии «Космос. Смерть. Роботы» Читать далее 4 июля 2023
Еще 4 проекта Marvel, которые выйдут до конца 2023 года Еще 4 проекта Marvel, которые выйдут до конца 2023 года Читать далее 5 июля 2023
Дэниэл Рэдклифф заявил, что совершенно не стремится принять участие в сериале «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф заявил, что совершенно не стремится принять участие в сериале «Гарри Поттер» Читать далее 5 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше