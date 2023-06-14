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Киноафиша Новости Инопланетяне по ошибке похищают ребенка в трейлере нового мультфильма Pixar «Элио»

Инопланетяне по ошибке похищают ребенка в трейлере нового мультфильма Pixar «Элио»

14 июня 2023 10:32
Инопланетяне по ошибке похищают ребенка в трейлере нового мультфильма Pixar «Элио»

Картина от создателя «Тайны Коко» выйдет в следующем году.

Студия Pixar представила первый трейлер своего предстоящего анимационного фантастического фильма «Элио».

В центре сюжета — неуверенный в себе одиннадцатилетний мальчик Элио, похищенный могущественным сообществом самых развитых инопланетных рас галактики. По прибытии на базу внеземных гостей герой узнает, что они по ошибке приняли его за лидера Земли. Решив подыграть инопланетянам ради спасения собственной жизни, мальчик впутывается в череду невероятных приключений.

Официальный синопсис картины гласит:

«На протяжении веков люди взывали к вселенной в поисках ответов. В новом фильме Disney и Pixar «Элио» вселенная ответит им! Мальчику Элио предстоит установить контакт с эксцентричными инопланетянами, пережить серию суровых испытаний и раскрыть свое истинное предназначение».

Постановщиком ленты выступает Эдриан Молина, ранее работавший над другими крупными проектами Pixar, такими как «Тайна Коко» и «Хороший динозавр». Функции продюсеров картины выполняют Мэри Элис Драмм («Храбрая сердцем») и Пит Доктер («Головоломка»). «Элио» станет 28-ым полнометражным мультфильмом студии.

Премьера «Элио» состоится 1 марта 2024 года.

Фото: Pixar
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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