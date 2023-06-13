Хью Грант исполнит главную роль в триллере от сценаристов «Тихого места»

Фильм повествует о двух миссионерах, пытающихся обратить опасного человека в свою веру.

Согласно The Hollywood Reporter, Хью Грант ведет переговоры о том, чтобы сыграть главную роль в новом триллере от сценаристов «Тихого места» Скотта Бека и Брайана Вудса под названием Heretic («Еретик»). Проектом занимается знаменитая студия A24.

Сообщается, что предстоящая картина расскажет о двух миссионерах, пытающихся обратить в свою веру опасного человека. Другие детали сюжета пока что держатся в секрете. Бек и Вудс выступают сценаристами и постановщиками ленты.

A24 собирается начать съемки фильма в июле, но на планы студии может повлиять продолжающаяся забастовка Гильдии сценаристов Америки (WGA) и потенциальная забастовка Гильдии киноактеров США (SAG). Недавно организация заявила о готовности присоединиться к акции WGA в случае, если Альянс продюсеров кино и телевидения не заключит с SAG новый договор до 30 июня.

Последним фильмом Гранта на данный момент является фэнтезийный боевик «Подземелья и драконы: Честь среди воров», вышедший на экраны в марте этого года. Помимо Heretic, в ближайшем будущем актер появится в фильме «Вилли Вонка» вместе с Тимоти Шаламе, мини-сериале «Режим» с Кейт Уинслет, а также комедии Unfrosted: The Pop-Tart Story («Размороженные: История Pop-Tart») от комика Джерри Сайнфелда.