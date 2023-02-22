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Киноафиша Новости Хью Джекман упорно трудится в спортзале, готовясь к съемкам в «Дэдпуле 3»

Хью Джекман упорно трудится в спортзале, готовясь к съемкам в «Дэдпуле 3»

22 февраля 2023 17:01
Хью Джекман упорно трудится в спортзале, готовясь к съемкам в «Дэдпуле 3»

Актер отрабатывает калории, наеденные французскими багетами и маслом.

Хью Джекман продолжает усиленно готовиться к съемкам в «Дэдпуле 3». Накануне актер поделился в своем микроблоге очередным роликом из спортзала, в котором он выполняет изнурительное упражнение — приседания с большой гантелью в руках. Артист сейчас находится в Париже. В качестве сопроводительного комментария к видео Джекман отметил, что на данной тренировке ему пришлось сжигать калории, полученные благодаря вкусной французской кухне.

По предварительным данным, съемки супергеройского блокбастера Marvel Studios начнутся 22 мая и пройдут в Лондоне и Ванкувере. Режиссером выступит Шон Леви («Главный герой», «Живая сталь»). Сейчас он дорабатывает сценарий вместе с авторами двух предыдущих частей Реттом Ризом и Полом Верником. Вместе с Джекманом и Райаном Рейнольдсом в фильме снимется Эмма Коррин. Звезда сериала «Корона» утверждена на роль злодейки, но подробности пока неизвестны.

Картина разрабатывается с расчетом на «взрослый» прокатный рейтинг R — предстоящий кинокомикс станет первым проектом MCU с таким ярлыком. Ожидается, что это будет бадди-муви в стиле боевиков о напарниках, которые недолюбливают друг друга. В рамках триквела Marvel продолжит исследовать концепцию мультивселенной. По слухам, сюжет будет как-то связана с организацией УВИ (Управление временными изменениями).

Премьера «Дэдпула 3» намечена на 8 ноября 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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