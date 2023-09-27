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Киноафиша Новости Хоакин Феникс атакует Россию на новых кадрах из фильма «Наполеон»

Хоакин Феникс атакует Россию на новых кадрах из фильма «Наполеон»

27 сентября 2023 16:20
Хоакин Феникс атакует Россию на новых кадрах из фильма «Наполеон»

Режиссер Ридли Скотт рассказал о битве в Москве.

Ресурс Entertainment Weekly опубликовал подборку новых кадров из исторического блокбастер сэра Ридли Скотта «Наполеон», в котором образ всемирно известного французского военачальника воплотил Хоакин Феникс. На представленных снимках главный герой запечатлен в различных воинственных позах. Кроме того, есть изображение горящей Москвы — вторжение в Россию, как известно, стало одним из наиболее серьезных решений Бонапарта. Очевидно, в фильме это событие будет отражено подробно.

Хоакин Феникс атакует Россию на новых кадрах из фильма «Наполеон»

Хоакин Феникс атакует Россию на новых кадрах из фильма «Наполеон»

Вместе со свежими кадрами были опубликованы комментарии Скотта. Режиссер отметил, что во время производства он сам в каком-то смысле стал генералом — только не армии, а съемочной группы. По словам Скотта, во многих аспектах он полагался на собранный им высококвалифицированный творческий коллектив. Что касается легендарного сражения в России, то ниже приводим полную цитату постановщика:

«Вряд ли Наполеон был хоть на малую долю наивным человеком. Разумеется, он хорошо знал, насколько может быть опасной русская зима. И все же он слегка припозднился с походом на Россию и пробыл там слишком долго. В Москве он обнаружил пустой город. Он шел с целью конфронтации, чтобы показать, чего он стоит в бою, но столкнулся с тем, чего не ожидал. На поле боя было не так много столкновений, как, скажем, во время битвы при Ватерлоо. Русские использовали очень эффективную группу казаков, которая совершала удачные набеги и потом моментально отступала. Еще больше они его впечатлили, когда сожгли Москву, чтобы избежать поражения. Таким образом, они как бы нейтрализовали победу Наполеона».

Хоакин Феникс атакует Россию на новых кадрах из фильма «Наполеон»

Хоакин Феникс атакует Россию на новых кадрах из фильма «Наполеон»

Премьера «Наполеона» состоится 22 ноября.

Фото: Apple/Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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