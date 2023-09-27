Хоакин Феникс атакует Россию на новых кадрах из фильма «Наполеон»

Ресурс Entertainment Weekly опубликовал подборку новых кадров из исторического блокбастер сэра Ридли Скотта «Наполеон», в котором образ всемирно известного французского военачальника воплотил Хоакин Феникс. На представленных снимках главный герой запечатлен в различных воинственных позах. Кроме того, есть изображение горящей Москвы — вторжение в Россию, как известно, стало одним из наиболее серьезных решений Бонапарта. Очевидно, в фильме это событие будет отражено подробно.

Вместе со свежими кадрами были опубликованы комментарии Скотта. Режиссер отметил, что во время производства он сам в каком-то смысле стал генералом — только не армии, а съемочной группы. По словам Скотта, во многих аспектах он полагался на собранный им высококвалифицированный творческий коллектив. Что касается легендарного сражения в России, то ниже приводим полную цитату постановщика:

«Вряд ли Наполеон был хоть на малую долю наивным человеком. Разумеется, он хорошо знал, насколько может быть опасной русская зима. И все же он слегка припозднился с походом на Россию и пробыл там слишком долго. В Москве он обнаружил пустой город. Он шел с целью конфронтации, чтобы показать, чего он стоит в бою, но столкнулся с тем, чего не ожидал. На поле боя было не так много столкновений, как, скажем, во время битвы при Ватерлоо. Русские использовали очень эффективную группу казаков, которая совершала удачные набеги и потом моментально отступала. Еще больше они его впечатлили, когда сожгли Москву, чтобы избежать поражения. Таким образом, они как бы нейтрализовали победу Наполеона».

Премьера «Наполеона» состоится 22 ноября.