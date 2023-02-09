Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Одиноки вместе" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Хелена Бонем Картер сыграет в драме от постановщицы «Короны»

Хелена Бонем Картер сыграет в драме от постановщицы «Короны»

9 февраля 2023 14:36
Хелена Бонем Картер сыграет в драме от постановщицы «Короны»

Актриса сыграет пьющую затворницу-сквернословку.

Хелена Бонем Картер вновь поработает с режиссером сериала «Корона» Джесикой Хоббс. По данным Variety, актриса снимется у Хоббс в исторической драме «Близкие» (The Offing). В основу картины ляжет одноименный роман Бенджамина Майерса, опубликованный в 2019 году.

Действие развернется на северо-востоке Англии после завершения Второй мировой войны. В центре повествования окажется 16-летний застенчивый юноша Роберт Эпплярд. Родители героя хотят, чтобы их сын повидал страну, прежде чем пойдет по стопам отца-шахтера и осядет в своем родном городе. Так начинается летнее приключение Роберта. Он приезжает на каникулы в живописное место, где судьба сводит его с сильно пьющей и сквернословящей затворницей Дульси (Картер), которая в несколько раз старше его. В прошлом она была светской львицей, но теперь ведет отшельнический образ жизни.

Под эксцентричным наставничеством новой знакомой Эпплярд познает разнообразные прелести жизни, потому что она замечает в нем большой потенциал, а вскоре парню открывается тайна трагического прошлого Дульси. Благодаря светлой дружбе с подростком, замкнутая в себе дама вновь решет вступить в контакт с миром.

Над сценарием работает Эми Робертс («Белая принцесса», «Вызовите акушерку»). В данный момент творческая группа занимается поисками молодого талантливого актера на роль Роберта Эпплярда. Съемки должны начаться в конце этого года.

Фото: Shutterstock
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Что смотреть на выходных: «Фишер», новый сезон «Ты» и байопик про Раневскую Что смотреть на выходных: «Фишер», новый сезон «Ты» и байопик про Раневскую Читать далее 10 февраля 2023
Тест: угадай известного киноперсонажа по его полному имени Тест: угадай известного киноперсонажа по его полному имени Читать далее 10 февраля 2023
«Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь»: чему нас научили герои советских мультиков «Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь»: чему нас научили герои советских мультиков Читать далее 7 февраля 2023
Тест: есть ли в тебе сталкерский потенциал? Тест: есть ли в тебе сталкерский потенциал? Читать далее 9 февраля 2023
Главный фильм в День всех влюбленных 2023 года: 10 интересных фактов о «Моей пиратской свадьбе» Главный фильм в День всех влюбленных 2023 года: 10 интересных фактов о «Моей пиратской свадьбе» Читать далее 9 февраля 2023
Они среди нас: 8 самых страшных фильмов ужасов о демонах Они среди нас: 8 самых страшных фильмов ужасов о демонах Читать далее 8 февраля 2023
Не только «Ты»: 10 фильмов и сериалов о сталкерах и преследовании Не только «Ты»: 10 фильмов и сериалов о сталкерах и преследовании Читать далее 8 февраля 2023
Бунтарь-танцор и звезда футбольной команды: 11 горячих ролей Ченнинга Татума Бунтарь-танцор и звезда футбольной команды: 11 горячих ролей Ченнинга Татума Читать далее 9 февраля 2023
Тест: угадай, какие цитаты принадлежат Раневской Тест: угадай, какие цитаты принадлежат Раневской Читать далее 8 февраля 2023
Тайна за семью печатями: 10 интересных фактов о Хогвартсе, которых не было в фильмах Тайна за семью печатями: 10 интересных фактов о Хогвартсе, которых не было в фильмах Читать далее 10 февраля 2023
Related video