Хелена Бонем Картер сыграет в драме от постановщицы «Короны»

Хелена Бонем Картер вновь поработает с режиссером сериала «Корона» Джесикой Хоббс. По данным Variety, актриса снимется у Хоббс в исторической драме «Близкие» (The Offing). В основу картины ляжет одноименный роман Бенджамина Майерса, опубликованный в 2019 году.

Действие развернется на северо-востоке Англии после завершения Второй мировой войны. В центре повествования окажется 16-летний застенчивый юноша Роберт Эпплярд. Родители героя хотят, чтобы их сын повидал страну, прежде чем пойдет по стопам отца-шахтера и осядет в своем родном городе. Так начинается летнее приключение Роберта. Он приезжает на каникулы в живописное место, где судьба сводит его с сильно пьющей и сквернословящей затворницей Дульси (Картер), которая в несколько раз старше его. В прошлом она была светской львицей, но теперь ведет отшельнический образ жизни.

Под эксцентричным наставничеством новой знакомой Эпплярд познает разнообразные прелести жизни, потому что она замечает в нем большой потенциал, а вскоре парню открывается тайна трагического прошлого Дульси. Благодаря светлой дружбе с подростком, замкнутая в себе дама вновь решет вступить в контакт с миром.

Над сценарием работает Эми Робертс («Белая принцесса», «Вызовите акушерку»). В данный момент творческая группа занимается поисками молодого талантливого актера на роль Роберта Эпплярда. Съемки должны начаться в конце этого года.