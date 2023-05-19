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Киноафиша Новости Фрэнсис Форд Коппола прокомментировал слухи о «хаосе» на съемках «Мегалополиса»

Фрэнсис Форд Коппола прокомментировал слухи о «хаосе» на съемках «Мегалополиса»

19 мая 2023 14:45
Фрэнсис Форд Коппола прокомментировал слухи о «хаосе» на съемках «Мегалополиса»

Режиссер сравнил работу над новым фильмом с производством «Апокалипсиса сегодня».

Несколько месяцев назад авторитетный ресурс The Hollywood Reporter опубликовал материал о том, как проходили съемки «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы. Некие инсайдеры утверждали, якобы признанный режиссер не справляется с масштабной постановкой и на площадке царит полный хаос. Также утверждалось, что Коппола, до этого никогда не работавший со столь сложными визуальными эффектами, не удовлетворен результатом, из-за чего он целыми отделами увольняет сотрудников и выбивается из графика. Сам мэтр и главная звезда фильма Адам Драйвер уже ранее опровергали информацию прессы, однако в недавнем интервью Deadline 84-летний кинематографист еще раз подчеркнул, что с его монументальным фильмом все хорошо:

«Ну, «Апокалипсис сегодня» пришлось редактировать месяцами. Поскольку производство проходило на Филиппинах, фильм был в каком-то смысле окутан атмосферой тайны. С «Мегалополисом» похожая история. В определенный момент поползли слухи о хаосе на площадке, но источник был непроверенным. С моей точки зрения, я шел четко по расписанию, чего в масштабном и тяжелом проекте очень сложно добиться. Я люблю своих актеров, и в касте нет никого, кого бы я поменял. Стиль картины превзошел все мои ожидания. Это мои искренние ощущения. Важнее всего — это новая жизнь, которую обретает фильм, когда, в конце концов, он собирается воедино и расцветает».

Действие футуристической драмы, вдохновленной эстетикой урбанизма и Древнего Рима, развернется после грандиозного катаклизма, оставившего после себя разруху. В центре повествования окажется талантливый архитектор Серж Катилина (Драйвер), мечтающий восстановить мегаполис с помощью своего новаторского проекта, благодаря которому город может превратиться в утопический центр мира. Противостоять ему в этом будет коварный мэр-консерватор Фрэнк Сисеро (Форест Уитакер), являющийся отцом возлюбленной протагониста.

В остальной актерский состав вошли Натали Эммануэль, Шайа ЛаБаф, Обри Плаза, Джейсон Шварцман, Джон Войт, Джанкарло Эспозито, Джеймс Римар, Талия Шайр, Лоренс Фишберн, Кэтрин Хантер и Дастин Хоффман. Коппола профинансировал свой проект-мечты из личных активов — бюджет составил порядка $120 млн.

Съемки «Мегалополиса» проходили с ноября по март. Премьера состоится не раньше 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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