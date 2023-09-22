Французский коп берется за сложную миссию в трейлере комедии «Superкопы: миссия «Бабушка»

В фильме есть шутливые отсылки на «Мстителей», «Терминатора 2», «Форсаж», «Стражей Галактики» и другие известные блокбастеры.

Отечественная кинокомпания Global Film готовит к выпуску в прокат французской экшен-комедии «Superкопы: миссия «Бабушка», которая во многом является пародией на шпионское кино в духе «Миссии: невыполнима».

В центре сюжета — обыкновенный полицейский по имени Райан (Тарек Будали), грезящий о получении работы в секретном спецагентстве Франции. Эта мечта кажется недостижимой, поскольку по части профессиональных способностей Райан представляет собой посредственного копа. Однако его бабуля имеет большую известность, будучи звездой популярного реалити-шоу. Однажды она оказывается в плену у мексиканского преступного картеля, так что Райану доводится мобилизовать своих друзей и коллег, отправившись спасать бабушку. Эти приключения будут разворачиваться во Франции, Мексике и ОАЭ. Главный герой надеется, что успешное выполнение этой миссии поможет ему получить повышение и стать настоящим шпионом.

Вместе с Будали в основной актерский состав вошли его товарищи по комик-команде «Фифи» Филипп Лашо и Жюльен Аррути. Будали также является режиссером и автором сценария.

В российский прокат «Superкопы: миссия «Бабушка» выйдет 26 октября.