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Киноафиша Новости Фильм Ричарда Линклейтера «Наемный убийца» выйдет в российский прокат

Фильм Ричарда Линклейтера «Наемный убийца» выйдет в российский прокат

6 сентября 2023 09:38
Фильм Ричарда Линклейтера «Наемный убийца» выйдет в российский прокат

На данный момент картина имеет на Rotten Tomatoes 100% одобрения критиков на основе 10 рецензий.

«Кинопоиск», ссылаясь на отечественную прокатную компанию «Парадиз», сообщает, что в России официально выйдет новая картина признанного американского режиссера Ричарда Линклейтера под названием «Наемный убийца» (Hit Man). Эти сведения в своем Telegram-канале подтвердила журналистка Сусанна Альперина. Точная дата российского релиза пока не анонсирована.

Главный герой предстоящей экшен-комедии — работающий под прикрытием полицейский из Хьюстона, который выдает себя за надежного наемного убийцу. Задание протагониста состоит в том, чтобы арестовать людей, которые его нанимают. Однако миссия идет не по плану, когда псевдо-киллер решает помочь оказавшейся в беде женщине.

Фильм Ричарда Линклейтера «Наемный убийца» выйдет в российский прокат

Главные роли исполнили звезда «Топ Гана: Мэверик» Глен Пауэлл и Адриа Архона, известная по одной из ключевых ролей в «Морбиусе».

Мировая премьера «Наемного убийцы» состоялась вчера в рамках Венецианского кинофестиваля. Критики радушно приняли картину, нахваливая ее за искрометный юмор, увлекательность и остроумие.

Линклейтер является живым классиком независимого американского кино. Он снял такие фильмы, как «Отрочество», «Под кайфом и в смятении», «Пробуждение жизни», «Полное затмение» и трилогию «Перед…» с Жюли Дельпи и Итаном Хоуком.

Фото: TIFF
Елена Королева
Елена Королева
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