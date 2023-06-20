Феноменальный и захватывающий: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 7»

В сети появились первые отзывы о долгожданном шпионском боевике «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1». Критики посмотрели фильм на дебютном показе в Риме и поделились впечатлениями в своих социальных сетях.

Большинство с восторгом приняло картину картины, особенно оценив захватывающий экшен и актуальный сюжет. Например, автор Collider Перри Немирофф (@PNemiroff) написала:

«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» — еще одна победа франшизы. Качество постановки вновь зашкаливает: фильм содержит одни из самых напряженных сцен в истории серии, каждая из которых снята таким образом, что зритель действительно начинает ощущать себя в центре действия».

Джо Декельмайер (@joedeckelmeier) из ScreenRant удостоил высоких похвал актерское выступление Хейли Этвелл:

«Фильм феноменален! Хейли Этвелл крадет каждую сцену, в которой появляется. Теперь это моя любимая часть франшизы. Главным злодеем является искусственный интеллект, поэтому история довольно поучительна. А экшен так хорош, что у меня участилось сердцебиение. Сцена в поезде сногсшибательна!».

Жермен Люссье (@GermainLussier) из Gizmodo отметил, что временами фильм становится скучным, но это не портит общие впечатления от просмотра:

«Динамичный и актуальный сюжет. Отличные новые персонажи. Разнообразный экшен и финал, который должен занять второе или третье место в рейтинге лучших моментов франшизы. Временами фильм становится немного скучным, но его темп и интенсивность с лихвой перекрывают все недостатки».

Эрик Дэвис (@ErikDavis) из Fandango заявил, что сюжет ощущается завершенным, но при этом заставляет с нетерпением ждать продолжения:

«Я отлично провел время за просмотром «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1». Это безупречно поставленный боевик, который не перестает удивлять на протяжении всего просмотра. Каждая экшен-сцена получилась длинной, сумасшедшей и напряженной. Сюжет вышел размашистым, но мне нравится, что он одновременно кажется завершенным и заставляет с нетерпением ждать продолжения».

Стивен Вайнтрауб (@colliderfrosty) сказал, что фильм не показался ему затянутым, несмотря на свою большую продолжительность:

«Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» невероятна. Это самый захватывающий фильм продолжительностью 2 часа 30 минут, который я видел за долгое время. И один из лучших фильмов, которые я видел в этом году. Том Круз снова сделал это. Картину обязательно надо смотреть на самом большом экране. Не могу найти слов, чтобы описать его великолепие».

«Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» выйдет в мировой прокат 10 июля.