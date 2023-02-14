Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праведник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Эмма Робертс и Лоренс Фишберн сыграют в научно-фантастическом триллере «Астронавтка»

Эмма Робертс и Лоренс Фишберн сыграют в научно-фантастическом триллере «Астронавтка»

14 февраля 2023 15:23
Эмма Робертс и Лоренс Фишберн сыграют в научно-фантастическом триллере «Астронавтка»

В разработке фильма принимает участие создатель «Тихого места».

Как сообщает Deadline, Эмма Робертс («Ирония судьбы в Голливуде») и Лоренс Фишберн («Школа добра и зла») исполнят ведущие роли в научно-фантастическом триллере The Astronaut («Астронавтка»).

Картина расскажет о женщине-астронавте Сэм Уокер (Робертс). Однажды еле живую героиню находят в пробитой космической капсуле, плавающей у берегов Атлантического океана. Генерал Уильям Харрис (Фишберн) приказывает NASA поместить ее под строгое медицинское наблюдение в специальный изолированный дом. Вскоре вокруг нового жилища Уокер начинают происходить странные события. Со временем Сэм начинает осознавать, что причиной всех загадочных инцидентов стало некое ужасающее внеземное существо, которое последовало за ней на Землю из глубин космоса.

Постановщицей и сценаристкой The Astronaut выступает Джесс Варлей («Фобии»), для которой этот фильм станет первым самостоятельным полнометражным проектом. Функции продюсеров ленты восполняют Брэдли Фуллер («Тихое место»), Эрик Б. Флайшмен («Ужин по-американски») и Камерон Коруин Фуллер («Край света»).

Съемки The Astronaut стартуют в конце этого года в Ирландии.

Фото: Getty Images; FilmMagic
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Белое платье, белая фата: 6 фильмов, в которых Дженнифер Лопес сыграла невесту Белое платье, белая фата: 6 фильмов, в которых Дженнифер Лопес сыграла невесту Читать далее 13 февраля 2023
Тест: когда и как ты встретишь свою любовь? Тест: когда и как ты встретишь свою любовь? Читать далее 14 февраля 2023
Тест: в стиле какого романтического фильма устроить свидание на 14 февраля? Тест: в стиле какого романтического фильма устроить свидание на 14 февраля? Читать далее 13 февраля 2023
You want the moon? Just say the word! 5 необычных признаний в любви из кино You want the moon? Just say the word! 5 необычных признаний в любви из кино Читать далее 14 февраля 2023
Книжная полка психопата: что читает Джо в новом сезоне «Ты»? Книжная полка психопата: что читает Джо в новом сезоне «Ты»? Читать далее 13 февраля 2023
Обойдемся без романтики: 8 хорроров, которые стоит посмотреть на первом свидании Обойдемся без романтики: 8 хорроров, которые стоит посмотреть на первом свидании Читать далее 13 февраля 2023
Одинокие, но не сломленные: узнай, кто ты из самодостаточных героинь кино по гороскопу Одинокие, но не сломленные: узнай, кто ты из самодостаточных героинь кино по гороскопу Читать далее 12 февраля 2023
Тест: кто ты из сериала «Ты»? Тест: кто ты из сериала «Ты»? Читать далее 12 февраля 2023
Что подарить киноману на 14 февраля: 19 оригинальных вариантов на любой вкус Что подарить киноману на 14 февраля: 19 оригинальных вариантов на любой вкус Читать далее 12 февраля 2023
Для просмотра с любимыми: 8 новых романтических комедий на 14 февраля Для просмотра с любимыми: 8 новых романтических комедий на 14 февраля Читать далее 14 февраля 2023
Related video