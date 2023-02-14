Эмма Робертс и Лоренс Фишберн сыграют в научно-фантастическом триллере «Астронавтка»

Как сообщает Deadline, Эмма Робертс («Ирония судьбы в Голливуде») и Лоренс Фишберн («Школа добра и зла») исполнят ведущие роли в научно-фантастическом триллере The Astronaut («Астронавтка»).

Картина расскажет о женщине-астронавте Сэм Уокер (Робертс). Однажды еле живую героиню находят в пробитой космической капсуле, плавающей у берегов Атлантического океана. Генерал Уильям Харрис (Фишберн) приказывает NASA поместить ее под строгое медицинское наблюдение в специальный изолированный дом. Вскоре вокруг нового жилища Уокер начинают происходить странные события. Со временем Сэм начинает осознавать, что причиной всех загадочных инцидентов стало некое ужасающее внеземное существо, которое последовало за ней на Землю из глубин космоса.

Постановщицей и сценаристкой The Astronaut выступает Джесс Варлей («Фобии»), для которой этот фильм станет первым самостоятельным полнометражным проектом. Функции продюсеров ленты восполняют Брэдли Фуллер («Тихое место»), Эрик Б. Флайшмен («Ужин по-американски») и Камерон Коруин Фуллер («Край света»).

Съемки The Astronaut стартуют в конце этого года в Ирландии.