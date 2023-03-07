Джонни Депп зарабатывает тысячи долларов, продавая написанные им портреты знаменитостей

Как передает Variety, Джонни Депп продает коллекцию созданных им портретов знаменитостей за тысячи долларов.

Выставленная им на продажу коллекция, состоящая из четырех картин, называется Friends & Heroes II («Друзья и герои II»). В нее входят портреты ныне покойных актеров Хита Леджера и Ривера Феникса, а также музыканта Боба Марли и пиcателя Хантера Томпсона, наиболее известного по роману «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Вся серия стоит $21 тыс. (примерно 1,6 млн рублей) и доступна для покупки на сайте через арт-ретейлера Castle Fine Art. Ранее каждая картина также продавалась отдельно по цене $5,4 тыс. (408 тыс. рублей), но за две недели все 780 отпечатков изображений были распроданы.

На сайте Castle Fine Art приведено описание коллекции:

«Каждая картина — это интимное отражение характера человека в глазах Джонни, отражение того, как он открылся ему. Используя фотоотсылки, художник сократил образы до более простых изображений. Затем Джонни разработал их и наполнил энергией с помощью своих фирменных завитков от руки».

В прошлом году Депп выставил на продажу аналогичную серию под названием Friends & Heroes («Друзья и герои»), в которую вошли портреты Кита Ричардса, Боба Дилана, Аль Пачино и Элизабет Тейлор. Тогда каждое полотно по отдельности продавалось за $4740 (358 тыс. рублей).