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Киноафиша Новости Джонни Депп зарабатывает тысячи долларов, продавая написанные им портреты знаменитостей

Джонни Депп зарабатывает тысячи долларов, продавая написанные им портреты знаменитостей

7 марта 2023 15:57
Джонни Депп зарабатывает тысячи долларов, продавая написанные им портреты знаменитостей

В своей серии актер запечатлел Хита Леджера, Ривера Феникса и других деятелей искусств.

Как передает Variety, Джонни Депп продает коллекцию созданных им портретов знаменитостей за тысячи долларов.

Выставленная им на продажу коллекция, состоящая из четырех картин, называется Friends & Heroes II («Друзья и герои II»). В нее входят портреты ныне покойных актеров Хита Леджера и Ривера Феникса, а также музыканта Боба Марли и пиcателя Хантера Томпсона, наиболее известного по роману «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Вся серия стоит $21 тыс. (примерно 1,6 млн рублей) и доступна для покупки на сайте через арт-ретейлера Castle Fine Art. Ранее каждая картина также продавалась отдельно по цене $5,4 тыс. (408 тыс. рублей), но за две недели все 780 отпечатков изображений были распроданы.

На сайте Castle Fine Art приведено описание коллекции:

«Каждая картина — это интимное отражение характера человека в глазах Джонни, отражение того, как он открылся ему. Используя фотоотсылки, художник сократил образы до более простых изображений. Затем Джонни разработал их и наполнил энергией с помощью своих фирменных завитков от руки».

В прошлом году Депп выставил на продажу аналогичную серию под названием Friends & Heroes («Друзья и герои»), в которую вошли портреты Кита Ричардса, Боба Дилана, Аль Пачино и Элизабет Тейлор. Тогда каждое полотно по отдельности продавалось за $4740 (358 тыс. рублей).

Фото: Johnny Depp
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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