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Киноафиша Новости Джонатан Мэйджерс снимется в фильме об актере, который готов убивать ради заветной роли

Джонатан Мэйджерс снимется в фильме об актере, который готов убивать ради заветной роли

9 марта 2023 16:30
Джонатан Мэйджерс снимется в фильме об актере, который готов убивать ради заветной роли

Режиссером ленты может выступить Спайк Ли.

Звезда «Человека-муравья и Осы: Квантомания» и «Крида 3» Джонатан Мэйджерс может вновь объединиться с режиссером Спайком Ли, у которого он снимался в драме «Пятеро одной крови» (2020). Согласно Deadline, Мэйджерс договорился о главной роли в психологическом триллере «Дублер» (Da Understudy). Если с актером все уже решено, то с постановщиком переговоры только начались.

Сюжет пока известен только в общих чертах. В центре повествования окажется актер второго состава бродвейской постановки, который делает все возможное, лишь бы оказаться в основной труппе. Он настолько одержим своим делом, что готов ради заветной роли пойти даже на убийство. Сценарий написали Том Ханада («Родина: Форт Салем»), Зэк Штраусс («Морская полиция: Новый Орлеан») и Тайлер Коул.

Права на проект приобрел медиагигант Amazon. Мэйджерс также является продюсером, представляя свою производственную компанию Tall Street Productions.

В этом году Мэйджерса можно будет увидеть в фестивальной драме «Мечта попасть на обложку журнала» и втором сезоне «Локи». В числе его будущих картин значатся экранизация романа Уолтера Мосли «Мужчина в моем подвале», комедия «48 часов в Вегасе», где он сыграет звезду NBA Денниса Родмана, и минимум два кинокомикса Marvel: «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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