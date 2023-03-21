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«Джон Уик 4» превзошел предыдущие фильмы франшизы по рейтингу критиков на Rotten Tomatoes

21 марта 2023 13:16
«Джон Уик 4» превзошел предыдущие фильмы франшизы по рейтингу критиков на Rotten Tomatoes

Картине также прогнозируют рекордный старт в прокате.

«Джон Уик 4» стал не только самым продолжительным фильмом франшизы, но еще и наиболее успешным у критиков. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг почти трехчасового боевика сейчас составляет 93% положительных отзывов. Картина с Киану Ривзом в главной роли уже получила так называемый сертификат «свежести» и в настоящий момент имеет 89 рецензий.

Рейтинг одобрения оригинальной ленты 2014 года остановился на отметке 86%, тогда как сиквел (2017) и триквел (2019) имеют по 89%. Исходя из обзоров, пресса называет четвертую часть эталонным боевиком с отлично прописанным сюжетом и адреналиновым экшеном, который стал еще безумней и жестче. Внушительный хронометраж также идет на пользу, так как история получилась по-настоящему масштабной и в ней фигурирует много действующих лиц.

Повествование развернется спустя некоторое время после развязки третьей части. В новом фильме Джон Уик найдет способ победить Правление Кланов, но для этого ему будет необходимо заслужить свободу. Чтобы осуществить задуманное, благородному киллеру придется сразиться с новым врагом и его могущественными союзниками.

Российский релиз «Джона Уика 4» состоится 23 марта. В США по итогам дебютного уик-энда в прокате ленте сейчас прочат сборы в районе $64 млн, что станет рекордом для франшизы.

Фото: Lionsgate
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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