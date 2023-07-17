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Киноафиша Новости Джеймс Кэмерон заявил, что не собирается снимать кино о крушении батискафа «Титан»

Джеймс Кэмерон заявил, что не собирается снимать кино о крушении батискафа «Титан»

17 июля 2023 15:16
Джеймс Кэмерон заявил, что не собирается снимать кино о крушении батискафа «Титан»

Режиссер назвал слухи о своей заинтересованности в подобном фильме оскорбительными.

Режиссер Джеймс Кэмерон прокомментировал слухи о том, что он планирует снять фильм, посвященный недавнему трагическому крушению батискафа «Титан». Режиссер опубликовал новый пост в своих социальных сетях, в котором назвал эти домыслы оскорбительными:

«Обычно я стараюсь не реагировать на оскорбительные слухи в СМИ, но сейчас почувствовал необходимость сделать исключение. Я не веду переговоры о съемках фильма с OceanGate и никогда не буду этого делать».

OceanGate — это компания, стоявшая за организацией экспедиции «Титана». 18 июля судно отправилось на исследование обломков знаменитого лайнера «Титаник». Вскоре после погружения экипаж батискафа, состоящий их пяти человек, перестал выходить на связь. 22 июля береговая охрана США нашла обломки «Титана» и признала всех людей, находившихся на борту, погибшими. После трагедии OceanGate отменился все свои операции и удалила социальные сети.

Кэмерон известен своей любовью к глубоководным погружениям: он неоднократно ходил в экспедиции на дно мировых океанов, а в 2012 году даже установил рекорд, совершив одиночное погружение в самую глубокую точку Марианской впадины. Постановщик активно комментировал инцидент с «Титаном» для СМИ, в частности заявил о том, что, по его мнению, судно затонуло из-за ошибок, допущенных при конструировании его корпуса. Кроме того, Кэмерон является автором оскароносного фильма «Титаник» о крушении одноименного судна. Судя по всему, совокупность этих факторов и привела к возникновению слухов о том, что режиссер планирует съемки картины о батискафе.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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