Джеймс Кэмерон планирует снять фильм о жертвах бомбардировки Хиросимы

Джеймс Кэмерон намерен снять экранизацию книги The Last Train From Hiroshima: The Survivors Look Back («Последний поезд из Хиросимы: выжившие оглядываются назад») Чарльза Пеллегрино, посвященной воспоминаниям выживших об атомной бомбардировке японских городов Хиросима и Нагасаки во время Второй мировой войны. Об этом режиссер рассказал в новом интервью для Los Angeles Times:

«Наш мир оказался более опасным, чем мы думали. Я думаю, что фильм о Хиросиме был бы сейчас актуален, как никогда раньше. Он напомнит зрителям о том, на что на самом деле способно ядерное оружие, направленное против других людей».

Кэмерон впервые выразил желание снять фильм по книге Пеллегрино еще в 2010 году. Тогда планировалось, что в разработке проекта примет участие Цутому Ямагути, единственный известный человек, ставший свидетелем взрывов и в Хиросиме, и в Нагасаки, но, к сожалению, он скончался в том же 2010 году. Это трагическое обстоятельство и занятость режиссера на съемках франшизы «Аватар» вынудили Кэмерона отложить в задумку в долгий ящик.

Однако теперь Кэмерон намерен возродить проект. Он сообщил LA Times, что возьмет перерыв перед съемками «Аватара 4» (его премьера намечена на 18 декабря 2026 года) и посвятить свободное время съемкам ленты о Хиросиме. Другие детали будущей картины на данный момент неизвестны.