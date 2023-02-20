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Киноафиша Новости Джеймс Ганн прокомментировал возраст Супермена и Бэтмена в новой киновселенной DC

Джеймс Ганн прокомментировал возраст Супермена и Бэтмена в новой киновселенной DC

20 февраля 2023 14:03
Джеймс Ганн прокомментировал возраст Супермена и Бэтмена в новой киновселенной DC

Глава DC опроверг слухи о том, что новому Человеку из стали будет 25 лет.

Джеймс Ганн поделился новыми подробностями о будущем перезапуске кинематографической вселенной DC. Отвечая на вопросы пользователей в социальных сетях, глава студии заявил, что продюсеры еще не определились с выбором актера на роль Бэтмена:

«Его еще не выбрали».

Кроме того, он удивил фанатов DC словами о том, что новой версии Супермена по сюжету будет не 25 лет:

«Нет! Эта информация продолжает появляться в сети, но я никогда такого не говорил».

Судя по всему, заблуждение по поводу возраста Супермена связано с тем, что ранее Ганн заявил, что новые версии Кларка Кента и Брюса Уэйна будут моложе своих предыдущих экранных воплощений. Теперь же глава DC отметил, что его слова вовсе не означали, что обоим героям будет по 25 лет:

«Люди продолжают размышлять о возрасте обоих героев. Но я лишь сказал, что новый Супермен будет моложе сорока лет, а Бэтмен, может быть, будет на пару лет его старше».

Ганн также подчеркнул, что на данный момент создание и развитие нового Супермена является его главным приоритетом в работе над перезапуском вселенной DC. Персонаж впервые появится на экранах в фильме Superman: Legacy («Супермен: Наследие»), премьера которого намечена на 1 июля 2025 года. В этой картине не будет в очередной раз раскрываться предыстория героя. Вместо этого акцент будет сделан на его попытках совместить «свое криптонское наследие и человеческое воспитание». Новый Бэтмен же дебютирует в обновленной вселенной в сериале The Brave and the Bold («Отважный и смелый»).

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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